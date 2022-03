„Nu e ușor!” Ce se întâmplă cu fiica Biancăi Drăgușanu, după ce a suferit o operație sub anestezie generală: „A venit și tatăl ei”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a suferit o intervenție chirurgicală, mai precis o operație pentru eliminarea polipilor, problemă cu care majoritatea copiilor se confruntă.

Astfel, ziua de vineri a fost cu mari emoții pentru blondină, asta pentru că micuța sa Sofia a fost operată dis de dimineață, iar intervenția a avut loc sub anestezie generală.

Nu cu foarte mult timp în urmă, Bianca Drăgușanu a făcut și o serie de declarații despre starea de sănătate a micuței sale, povestind cum se simte Sofia în aceste momente, dar și cum a pregătit-o blondina pe fetița ei pentru operația de eliminare a polipilor.

Cum a pregătit-o Bianca Drăgușanu pe fiica sa pentru operație

În cadrul unui interviu pentru Click.ro, Bianca Drăgușanu a povestit că a fost extrem de mulțumită de condițiile din spital, fiind o unitate spitalicească de stat, iar totul era foarte curat și îngrijit. Mai mult decât atât, blondina a mai explicat că totul a decurs foarte bine, iar intervenție a fost una reușită.

"Sofia a fost operată vineri dimineața. La ora 8 a început intervenția și a durat maxim o oră. Doamna doctor Diana Ionescu a operat-o, totul a fost ok, inclusiv condițiile din spital. La Spitalul Victor Gomoiu totul a fost perfect, sincera să fiu, am crezut că sunt la privat. Servicii foarte bune! Extraordinar de curat, extraordinar de ok pentru copilașii care ajung aici", a declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa citată anterior.

În același timp, Bianca Drăgușanu a menționat că știa că fiica sa trebuie operată încă de anul trecut, motiv pentru care a început să o pregătească pe micuța sa chiar de la acel moment, mai ales că intervenție chirurghicală a avut loc sub anestezie generală, experiență ce poate fi traumatizantă pentru un copil.

Astfel, diva i-a explicat fetiței ei că va avea un fluturaș în mână care o să o adoarmă, iar apoi, când se va trezi, părinții vor fi alături de ea. Mai mult decât atât, blondina a mai spus că Sofia a fost extrem de curajoasă, însă un lucru a ajutat-o și mai mult, faptul că și cățelușul familiei a avut o problemă, motiv pentru care a trebuit să fie operat, tot sub anestezie generală, așa că Bianca Drăgușanu a pregătit-o pe Sofia și cu această experiență.

În același timp, blondina a mai spus că norocul său este acela că nu e o mamă panicată, iar alături de micuță a fost și bunica Sofiei, dar și tatăl fetiței, Victor Slav.

"A fost prima ansestezie generală din viata ei și sper că și ultima. Nu e ușor, însa eu am pregătit-o pe Sofia încă de anul trecut când am aflat că o vom opera. I-am spus că o să aibă un fluturaș în mână care o să o adoarmă, apoi, când se trezește, noi vom fi lângă ea, iar fluturașul o să-l găsească tot acolo. A fost foarte curajoasă. Dar o să vă spun ce m-a mai ajutat. Că parcă nimic nu e întâmplător! Recent am operat-o pe cățelușa noastră, pe Chanel. A avut probleme cu doi dințișori si a avut și ea nevoie de intervenție sub anestezie, așa că am pregătit-o cu cățelușa, i-am spus că și ea trebuie să fie curajoasă, și nu s-a speriat deloc. Am noroc că nu sunt o mamă panicată, am avut noroc că am avut-o și pe bunica alături de noi, a venit și tatăl ei. A fost foarte bine ", a spus Bianca Drăgușanu pentru aceeași sursă.

Ce interdicții are Sofia după intervenție

În cadrul aceluiași interviu, Bianca Drăgușanu a mai precizat că Sofia va lua șapte zile antibiotic, nu are voie să iasă din casă și este nevoită să mănânce totul pasat. Totodată, blondina a mai spus că fiica sa respiră mult mai bine după intervenție.

Cât despre suma pe care a plătit-o pe operație, Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu poate să o facă publică, însă comparativ cu banii pe care i-a dat pe intervenția cățelului, operația Sofiei a fost cu mult mai ieftin.

"A costat ceva. Nu au existat decontări sau reduceri. Nu vă pot spune suma exacta, însă comparabil cu suma achitată la veterinar, a fost mult mai ieftină. Pentru Chanel, am dat 2.000 de lei să-i scoată doi dinți, detartraj și un cip. Mai ieftin la copil. Avem 7 zile de antibiotic, nu are voie sa iasă din casă și mănâncă totul pasat. Acum Sofia respiră mult mai bine", a mai povestit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Sofia [Sursa foto: Instagram]