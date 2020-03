Profesional, poate esti respectat si ai ajuns la un nivel la care te poti angaja oriunde. Insa, de ce sa nu iti doresti mai mult? De ce sa nu iti indeplinesti si tu visul de a avea propria firma? De a lucra exclusiv pentru tine si de ce nu, de a ajuta comunitatea in care traiesti prin crearea catorva locuri de munca. Stim ca probabil ti-ai dorit dintotdeauna independenta financiara, insa nu esti sigur daca te-ai descurca sau nu crezi ca domeniul pe care il preferi este unul de viitor.

In acest caz, te sfatuim sa incepi cu o afacere mica. Cel mai la indemana este sa devii seller online pe platforma Amazon.com. Este imposibil sa nu fi auzit despre aceasta, deoarece este considerata cel mai mare magazin din lume. Sute de mii de clienti verifica in fiecare zi preturile produselor preferate si de asemenea sunt dornici sa afle daca sellerii favoriti au listat noi produse. Nu este foarte complicat sa vinzi pe Amazon, din punct de vedere tehnic. Adevaratele obstacole sunt reprezentate de partea antreprenoriala, respectiv de promovare si de tehnici de vanzari. Amazon a impus reguli stricte tuturor sellerilor, astfel incat sa descurajeze practicile neconcurentiale si toti sellerii sa porneasca pe picior de egalitate.

Poti invata singur totul despre aceasta platforma, insa este mai bine daca apelezi la specialisti care organizeaza cursuri, cum sunt Amazonienii . Acestia si-au dorit de la inceput sa impartaseasca experienta lor si altor persoane si sa ii incurajeze sa devina selleri Amazon. Iar multumita lor, peste 3000 de persoane au spus ,,da” visului de a deveni antreprenori. Nu conteaza cat de mica va fi investitia ta la inceput sau cati clienti vei avea. Important este sa ai curajul de a face parte din marea familie ,,Amazon” si cu timpul vei cunoaste si succesul.

Amazonienii inseamna mai mult decat cursuri in care poti invata anumite tehnici de vanzare pe Amazon. Inseamna o comunitate unita de selleri care se ajuta reciproc, indiferent de ce ar avea nevoie. Nu stii cum sa procedezi intr-o anumita privinta? Poti apela cu incredere la cunostintele sellerilor! Ai nevoie de un anumit serviciu? Cu siguranta vei gasi un specialist in cadrul comunitatii!

Este minunat ca in ziua de astazi ai ocazia de a deveni antreprenor atat de simplu. Nu trebuie sa iti mai faci griji in privinta spatiului de vanzare, deoarece totul se desfasoara online. Iar produsele le poti stoca in depozitele Amazon, chiria pentru ele fiind mult mai mica decat ai fi platit in tara.

Asadar, daca iti doresti cu ardoare sa devii antreprenor, apeleaza cu incredere la Amazonienii. Te vor invata tot ce trebuie sa stii despre platforma Amazon si vei putea spune cu mandrie ca esti un seller online de succes!

In incheiere, am vrea sa stim care este parerea ta in legatura cu platforma Amazon. Ai avea curajul de a deveni un seller online?