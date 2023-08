„Nu exclud varianta de a mă muta acolo” Bianca Drăgușanu, pregătită să părăsească România?! Vedeta are planuri mari pentru viitor: „Eu am fost atât de norocoasă”

In articol:

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai apreciate și urmărite vedete din showbizul autohton. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor a reușit să atragă de partea sa toate privirile. Publicul a adorat-o încă de la început, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Mai mult decât atât, de-a lungul anilor a reușit să își construiască o carieră de succes în televiziune, dar și în online, fiind întotdeauna o prezență plăcută și admirată de urmăritorii săi.

Bianca Drăgușanu, planuri mari pentru viitor

Bianca Drăgușanu se pare că are succes în afaceri, motiv pentru care și-a cumpărat un apartament în Dubai, care este, de altfel, destinația sa preferată atunci când vine vorba de călătorii. În ciuda faptului că iubește foarte mult România și tot ceea ce a reușit să construiască aici, nu exclude nici posibilitatea de a se muta în Emirate. Cu toate acestea, știe că acolo și-ar schimba complet stilul de viață și ar renunța la afaceri, prieteni și familie.

Citește și: Bianca Drăgușanu a îmbrăcat din nou rochia de mireasă! Vedeta se mărită pentru a treia oară?

„Destinația mea preferată este Dubai, de asta mi-am și cumpărat un apartament acolo. Apartamentul este gata, dar nu l-am văzut încă fizic. Nu exclud varianta de a mă muta acolo. Dar eu cel mai bine mă simt aici, acasă, unde am afacerea, prietenii, familia, unde am totul. Asta ar presupune să încep o altă viață cu totul, dacă aș decide să mă mut. Dar nici nu exclud, că nu știi unde te poartă viața.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Fostul polițist Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Argeș i-a admis contestația- stirileprotv.ro

Eu sunt foarte mulțumită de viața pe care o am aici, sunt chiar foarte fericită. Am fost și la noi la mare, am mers la petreceri. Problema e că vezi aceleași fete, care schimbă hainele între ele. Sunt aceleași gagici, care își schimbă rochiile între ele. Nu e un lucru rău, nu le judec.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru fanatik.ro.

Bianca Drăgușanu, planuri mari pentru viitor [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Bianca Drăgușanu, mărturisire publică despre Cătălin Botezatu! Ce a avut de spus despre celelalte femei pe care designerul a vrut să le facă vedete: "El a încercat să scoată multe. N-a reușit niciuna"

Bianca Drăgușanu iubește să călătorească în toată lumea

Bianca Drăgușanu se consideră o femeie foarte norocoasă din toate punctele de vedere. A muncit foarte mult până a ajunge în acest punct al vieții sale, însă acum mărturisește că are tot ce își dorește. Ba mai mult decât atât, adoră să călătorească, iar până acum a vizitat toate locurile pe care și le dorea. Dubai, Tokyo, Las Vegas și Maldive sunt doar o parte dintre destinațiile pe care le-a bifat.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul sfâșietor pentru care se grăbeau tinerii artiști care au murit în accidentul din Suceava- radioimpuls.ro

Consideră că Maldive este, de departe, cel mai frumos loc de pe întreaga planetă, iar la polul opus se află America, acolo unde a fost deja de patru ori, însă a avut experiențe neplăcute, motiv pentru care nu își dorește să revină.

Citește și: Bianca Drăgușanu a furat privirile tuturor în Dubai. Vedeta a postat imagini seducătoare din vacanță

„Eu am fost în toate locurile unde mi-am dorit. Nu a existat o țară sau un loc unde să îmi doresc să ajung și să nu pot. Chiar dacă erau departe, am fost și în Tokyo și în America, de vreo 4 ori. În America nu m-aș mai duce, pentru că nu e nimic deosebit, nu sunt câini cu covrigi în coadă. Am fost foarte dezamăgită de fântânile Bellagio din Las Vegas.

Deși au fost primele, nici nu se compară cu cele din Dubai. Cel mai frumos loc de pe planetă mi se pare Maldive. Chiar dacă e drumul lung și faci escală, dacă zbori cu business e ok, ajungi odihnit. E foarte frumos acolo. Eu am fost atât de norocoasă și oriunde mi-am dorit să ajung, am ajuns.”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa menționată anterior.