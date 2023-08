„Nu există termen de comparație cu fosta” Toată lumea s-a bucurat să-l vadă pe Dinu Maxer alături de ea! Tânăra i-a cucerit pe fanii artistului din prima clipă

In articol:

Dinu Maxer nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa se face că, recent, artistul a făcut o postare mai specială pe pagina personală de Instagram, chiar ieri, 15 august, în zi de sărbătoare, urându-i un călduros ”La mulți ani” Magdalenei Chihaia, femeia despre care s-a vehiculat o lungă perioadă de timp că ar fi noua iubită a bărbatului.

Ei bine, tânăra nu este noua parteneră de viață a cântărețului, fapt dezvăluit de amândoi, ci sunt doar colaboratori în mai multe proiecte, devenind și foarte buni prieteni între timp.

Cu toate acestea, însă, fanii nu au ezitat să ia cu asalt secțiunea de comentarii a postării lui Dinu Maxer, acolo unde în fotografie, pe lângă urarea pe care a făcut-o femeii, apare alături de aceasta. Mulți dintre internauți s-au bucurat să-i vadă împreună, exprimându-și fericirea în comentarii.

„Nu exista termen de comparație cu fosta”/ „La mulți ani și foarte fericită sunt ca văd doi frumoși prieteni de ai mei ca s au întâlnit prin iubire. Superb. Sa fie frumos si sa dureze pentru amândoi de data asta cât mai mult”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în secțiunea de comentarii a postării lui Dinu Maxer.

Dinu Maxer are o nouă iubită

Recent, Dinu Maxer a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit că, într-adevăr, în viața sa a apărut o altă femeie și este extrem de fericit.

Cântărețul nu a dorit să dea mai multe detalii despre identitatea acesteia, explicând că atât el, cât și ea, au decis de comun acord să păstreze totul doar pentru ei, măcar pentru o perioadă.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.