„Nu există tratament pentru mama” Oana Roman face tot posibilul pentru a-i prelungi viața Mioarei! Cât costă să o țină internată într-un centru de recuperare

Oana Roman și-a deschis sufletul în fața publicului ei și a vorbit despre situația mamei sale, Mioara Roman, care are 82 de ani în prezent și care se luptă cu probleme de sănătate. Femeia este internată într-un centru de recuperare, iar fiica sa cea mică, Oana, a făcut o serie de declarații pe margine acestui subiect.

Vedeta a explicat că internarea mamei sale într-un centru de recuperare a fost cea mai bună decizie pentru Mioara, mai ales că ea s-a consultat cu mai mulți specialiști până a ajunge să pună în aplicare și această variantă, având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă fosta soție a lui Petre Roman, care necesită îngrijiri medicale de specialitate, lucru care ar fi posibil doar într-un astfel de centru.

„A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea (n. red. Să o interneze într-un centru de recuperare) din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. Două lucruri foarte importante și pe care mulți oameni nu le înțeleg.

(...) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate. Dacă ea acum doi an, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm, am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu el am decis ca cea mai bună variantă ca aceasta degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede, să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real”, i-a dezvăluit Oana Roman lui Jorge.

Cât costă internarea Mioarei Roman într-un centru de recuperare

De asemenea, Oana Roman a vorbit și despre costurile unei internări într-un astfel de centru de recuperare.

Vedeta, însă, a explicat că până în luna septembrie a anului trecut, Mioara Roman a fost internată într-o altă locație, care avea prețuri mai mici. Totuși, din cauza unei accidentări pe care mama ei a suferit-o acum câteva luni, aceasta a trebuit să o mute pe cea care i-a dat viață într-un alt centru, căci cerințele privind recuperarea s-au schimbat odată cu incidentul prin care a trecut Mioara Roman anul trecut.

„Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Prețurile într-un loc bun pornesc de la 3.500- 4.000 de lei pe lună, care au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistentă, infirmieră, doctori, activități etc.

După un an și aproape jumătate, unde ea a stat și, repet, a fost foarte ok, ea a căzut și a trebuit să-i punem o proteză la șold, iar în urma procedurii acesteia ea a avut nevoie de un tip de recuperare pe care ei încă nu îl aveau atunci și varianta a fost să o duc într-un centru în care să existe o componentă de recuperare medicală importantă. Norocul a fost că Dumnezeu îmi deschide căi și mă ajută să rezolv probleme în mod constant. În momentul în care eu am adus-o pe mama de la spital, după operația de protezare de șold și știam că am nevoie pentru ea de un tip de recuperare diferit, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu care tocmai deschisese un astfel de centru la Snagov”, a mai explicat vedeta în podcastul lui Jorge.

