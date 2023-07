„Nu există vreo șansă de a mă arunca din nou” Viviana Sposub a decis să facă această schimbare pentru binele ei! Chiar ea a făcut anunțul, la scurt timp după ce s-a mutat în casă nouă 

In articol:

Viviana Sposub a reușit să trăiască visul american și s-a bucurat din plin de săptămânile petrecute pe meleaguri străine, dar, cu toate acestea, dorul de casă a făcut-o să ia o decizie radicală și să se întoarcă în țară.

Ce anunț a făcut Viviana Sposub, imediat după ce s-a întors din America. A decis să facă o schimbare pentru binele ei

Imediat ce a aterizat, fosta asistentă TV a ținut să își pună ordine în viață, așa că a ales să se mute într-un nou apartament. Și nu este singura schimbare, căci, aparent, Viviana își dorește să fie mai atentă și la câteva tabieturi, de care vrea să țină cont de acum înainte.

Viviana Sposub și-a anunțat fanii acum ceva timp că s-a întors în țară și s-a mutat într-un apartament nou. Fosta asistentă TV le-a făcut și un tur al locuinței celor care o urmăresc în mediul online, însă un lucru le-a atras atenția fanilor, care au observat imediat faptul că George Burcea nu apare în "peisaj". De aici și până la apariția zvonurilor că cei doi ar fi pus punct relației nu a mai fost decât un pas, mai ales că actorul a plecat în vacanță fără iubita lui, doar cu fetițele.

George a ținut, totuși, să îi asigure pe fani că totul decurge normal între el și Viviana. Acum, iubita acestuia a mai făcut un anunț cu privire la schimbările care au loc în prezent, în viața ei. Mai exact, a ținut să le dezvăluie celor de acasă cum și-a propus să își organizeze timpul, de când s-a mutat în casă nouă.

„De ceva timp, primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să aranjez patul. Așa sunt sigură că îmi încep ziua într-un mod organizat și că nu există vreo șansă de a mă arunca din nou în pat și de a lenevi.”, a scris Viviana pe Instagram.

Viviana Sposub încearcă să-și reia vechile obiceiuri, de când s-a întors din America

Cât timp este singură și iubitul ei este plecat în vacanță, Viviana s-a hotărât să se ocupe de ea și și-a anunțat fanii că a început să meargă din nou la sala de fitness. După doi ani de pauză, a avut nevoie de ceva timp pentru a-și face curaj să se reapuce de antrenamente.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine și anume mă întorc la sală, dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de jumătate de oră lângă sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație… Am început ușor, dar tare determinată… Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de foarte mult timp. Dar cu toate astea, îmi doresc să revin la sală, pentru că îmi dă o stare de bine”, a explicat Viviana Sposub pe rețelele de socializare.