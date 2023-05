"Nu-i cereți unei femei imposibilul" Mesajul cu care Cristina Spătar a luat pe toată prin surprindere, la doar câteva luni de la căsătorie. Reacțiile nu au întârziat să apară

In articol:

Au trecut câteva luni de când Cristina Spătar a devenit din nou soție în acte, iar totul pare să meargă ca pe roate în mariajul său. De când l-a cunoscut pe actualul ei soț, Vicențiu Mocanu, artista și-a recăpătat zâmbetul, iar acest lucru nu a putut trece neobservat nici de către cei de acasă.

Mai mult, vedeta pare că a renăscut. De curând, aceasta a publicat un mesaj surprinzător în mediul online, iar cei care o urmăresc au reacționat imediat.

Cristina Spătar radiază, de când și-a refăcut viața

Cristina Spătar, a trecut, în ultimii ani, prin momente extrem de dificile, după un mariaj eșuat. A dat dovadă că este o femeie puternică și o mamă devotată, care a luptat întotdeauna pentru copiii ei, însă a recunoscut că au fost și momente când a simțit că ajunge la capătul puterilor. Cu toate acestea, nu și-a pierdut speranța.

Iar acest lucru pare să fi fost benefic pentru ea, căci și-a făcut curaj și a dat o nouă șansă iubirii, atunci când l-a cunoscut pe Vicențiu Mocanu . Lucrurile au mers atât de bine între ei, încât artista și afaceristul au hotărât imediat să își unească destinele și să își întemeieze familia mult visată.

Acum, la câteva luni de la căsătorie, Cristina Spătar pare mai fericită ca niciodată și mult mai încrezătoare în propriile forțe: "Nu-i cereți unei femei imposibilul, e capabilă să vi-l dea", este mesajul transmis de Cristina Spătar pe contul personal de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare cu zâmbetul pe buze.

Imaginea a fost remarcată și de fani, care au ținut să o felicite pe vedetă pentru toate schimbările din viața ei: "Wow, cât de frumoasă ești! Ești minunată, divină! Cea mai frumoasă", "Splendidă, minunată doamnă, succes", "Wow, cât de frumoasă! Adevărat", "Frumusețe, minunăție", sunt doar câteva dintre reacțiile internauților, publicate în mediul online.

Cristina Spătar nu își mai dorește să devină mamă

Deși ea și soțul ei sunt la început de drum și s-au căsătorit doar de câteva luni, Cristina Spătar a recunoscut că nu ia în calcul posibilitatea de a deveni mamă din nou. Artista are deja doi copii din căsătoria anterioară. Și soțul ei este tatăl unui băiețel, cu care vedeta se înțelege de minune: "Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copii sunt foarte încântați (n.r. fiul și fiica ei).

Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: 'Da mami, da, da!'. Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. Nu știu dacă aș mai putea (n.r. să aibă copii), dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor", a declarat Cristina Spătar, în urmă cu ceva vreme, în emisiunea lui Cristi Brancu.