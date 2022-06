"Nu-i plăcea să fie păcălit, s-a enervat odată tare". Ce obicei avea cu banii Ștefan Bănică Senior? Gheorghe Turda, prieten în tinerețe cu el, a dezvăluit acum!

In articol:

La 27 de ani de când Ștefan Bănică Senior a trecut în neființă, Gheorghe Turda, artistul alături de care tatăl lui Ștefan Bănică Jr. a colindat toată lumea pentru a susține spectacole, a făcut o serie de dezvăluiri, fără ocolișuri, despre regretatul actor și cântăreț.

Gheorghe Turda a povestit pe îndelete cum era Ștefan Bănică Senior ca om, dar și ca artist, explicând că ura din suflet farsele și să fie păcălit la bani. Iată dezvăluirile făcute de interpretul de muzică folclorică despre marele actor și cântăreț, Ștefan Bănică Senior.

Gheorghe Turda, despre Ștefan Bănică Senior: „Era foarte exigent la scenă”

Pe data de 27 mai 1995, din nefericire, Ștefan Bănică Senior a trecut în cele veșnice, la vârsta de 61 de ani. Toți cei care l-au cunoscut pe regretatul artist și au colaborat cu acesta au doar cuvinte de laudă la adresa lui, iar majoritatea persoanelor au mărturisit că era un om cu suflet mare.

De asemenea, la rândul său, Gheorghe Turda a făcut o serie de confesiuni despre actorul și cântărețul Bănică Senior, dar și despre omul Ștefan Bănică.

Citeste si: Ștefan Bănică Junior a urcat pe scenă în cea mai grea zi din viața lui: "Am jucat la teatru cu tata mort în biserică"

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Interpretul de muzică populară a dezvăluit că Ștefan Bănică Senior, ca artist, era tare exigent, dorindu-și mereu ca totul să fie organizat ca la carte atunci când venea vorba despre spectacole.

În schimb, ca om, tatăl lui Ștefan Bănică Jr. avea un suflet foarte mare și nu îi plăceau două lucruri, respectiv să i se facă farse și să fie păcălit la bani.

„Am fost cu Ștefan Bănică și în America, și în Canada, dar și în țară, în turnee, am colaborat mult împreună, în anii ’80. Ștefan era foarte exigent la scenă, voia să fie lumina în anume fel, toată lumea să fie punctuală, respecta publicul, avea glume mai cu perdea. (…) Nu-i plăcea să fie păcălit la bani și nici să i se facă farse. Ce s-a mai supărat într-o zi. Făceam spectacole în Canada și în America, dar el nu voia să meargă cu microbuzul, alături de mine, de impresar și de Horia Moculescu, a dorit să ia un avion mic, particular. Noi am ajuns înaintea lui și ne-am ascuns după niște stâlpi. Când a coborât și s-a văzut singur, acolo, pe acel aeroport mic, uitat de lume, deși noi i-am promis că îl vom aștepta, Ștefan a început să înjure în limba noastră românească și să ne strige: „Unde sunteți, măi?”. Am apărut cu toții, repede, l-am cam speriat!”. Avea și un suflet mare, le dăruia tuturor din puținul lui: ”Dacă avea o bucată de pâine, o conservă, împărțea cu toată lumea”, a dezvăluit Gheorghe Turda, pentru Ego.ro.

Ștefan Bănică Senior și fiul lui, Ștefan Bănică Jr.

Elena Merișoreanu a fost curtată de Ștefan Bănică Senior

Cu ceva timp în urmă, Elena Merișoreanu a făcut o dezvăluire din viața sa, aceea că de mult, într-un turneu care a avut loc în Israel, aceasta a fost curtată de regretatul Ștefan Bănică Senior.

Citeste si: Ștefan Bănică Jr., despre lecțiile importante de viață primite de la tatăl lui: „Și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi”

Interpreta de muzică folclorică a mărturisit chiar că, la momentul respectiv, mulți credeau că ea și Ștefan Bănică Senior formează un cuplu, dat fiind faptul că erau destul de apropiați, însă cântăreața a precizat că nu s-a întâmplat nimic între ea și regretatul artist, iar relația lor nu a fost una mai mult decât cea de prietenie.

„Eram într-un turneu în Israel. Eram cu regretata Gabi Luncă și a venit ca invitat sâmbăta și duminică Ștefan Bănică, seniorul. Dacă nu s-a ținut după capul meu… Alții chiar credeau că suntem împreună. Era pedant, elegant, cu mult bun simț. Punea mâna pe mine. Zicea să ne vedem. Hai să ne jucăm un joc. S-a terminat frumos, fără nimic'', a mărturisit Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Elena Merișoreanu