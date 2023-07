"Nu îmi plăcea deloc" Stana Stepanescu a spus ce credea despre Armin Nicoară, înainte să-l cunoască! Saxofonistul și soțul artistei erau buni prieteni | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și s-a bucurat de un succes colosal. A atras laudele publicului și colegilor de breaslă, dar și hate-ul, iar una dintre persoanele care nu a avut o părere foarte bună despre el, inițial, a fost chiar Stana Stepanescu.

Armin și soțul artistei se cunoșteau de foarte mult timp așa că era inevitabil ca ei doi să nu interacționeze. Până să ajungă să-l cunoască mai bine, vedeta a mărturisit că nu a avut cea mai bună părere despre Armin Nicoară, iar totul s-a întâmplat la WOWnews.

Armin Nicoară și Stana Stepanescu [Sursa foto: Instagram]

Stana Stepănescu a spus ce părerea avea despre Armin Nicoară

Armin Nicoară are fani peste tot în lume și colegii de breaslă se numără cu siguranță printre ei. În ciuda succesului uriaș, saxofonistul a atras și critici de-a lungul timpului și nu toți l-au plăcut chiar de la primul contact.

Printre aceștia se numără și interpreta Stana Stepanescu. Cântăreața l-a cunoscut pe Armin Nicoară prin intermediul soțului ei, Boji fiind un foarte bun prieten al lui Armin. Vedeta nu i-a lăsat o prima impresie prea bună, din contră, Stana l-a văzut pe Armin chiar "figurant".

"El este prieten foarte bun cu soțul meu, au fost colegi la școală, se cunosc de mulți ani de zile. Când m-am cunoscut eu cu Boji, fără să vreau m-am cunoscut și cu el. Nu îmi plăcea deloc, mi se părea foarte figurant, enervant, până să ajung să-l cunosc și să stau un pic mai mult de vorbă și să îmi dau seama că nu e așa. Deci nu poți să cunoști omul doar din ce vezi tu la televizor", a povestit Stana Stepanescu, la Bărbați vs. Femei.

Armin Nicoară și Stana Stepanescu, alături de Bogdan Mocanu și Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, criticat de fani pentru complimentele pe care le făcea altor femei

Armin Nicoară a fost aspru criticat și de fani. Artistul a intrat în mod negativ în vizorul internauților, după ce a făcut mai multe complimente nașelor sale. Celebrul saxofonist a fost acuzat că nu și-ar fi respectat soția, afirmațiile venind din mediul online.

În realitate, Armin și Claudia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar vedeta a vorbit adesea despre sentimentele pe care i se poartă partenerei sale.

"Eu tot timpul am fost catalogat prost și tot timpul am fost hateuit pe toate rețelele de socializare pentru că am spus tot timpul adevărul. Nu am încercat să fiu ca alți artiști și băieți și fete care vin în platou și se laudă că relația lor merge ca pe roate, că nu fac și nu se uită.

Dacă mie îmi place..uite ce picioare frumoase are Bianca. Acum toți vor zice că nu mă uit la nevasta mea, dar eu îi respect nevasta din cap până în picioare.

Normal că o iubesc din tot sufletul, acasă îi ofer tot ce are nevoie, în studio îi fac piese. Sunt pentru ea ce să mai... dar îmi place, ce îmi place și lui Dumnezeu îi place", a explicat Armin Nicoară, la WOWnews.

La rândul său, Claudia Puican nu este deloc o femeie geloasă, tocmai pentru că știe ce bărbat are acasă și mai ales cât de mare este iubirea dintre ei.

"Claudia știe ce are acasă și tocmai de aceea are încredere în mine(...) Cred că ar fi mai dureros să o mint. Să mă duc acasă și să stau cu gândul la alta", a dezvăluit el.

