„Nu îmi simt partea stângă a feței” Laura Cosoi a suferit un accident! Se afla în rulotă în momentul în care s-a întâmplat totul. Ce s-a întâmplat cu actrița?!

Laura Cosoi are o legătura aparte cu fanii ei, iar aceasta face tot posibilul să-i țină la curent pe cei ce o îndrăgesc cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, prin prisma rețelelor de socializare, acolo unde blondina împărtășește cu urmăritorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute prin care trece.

Ei bine, așa se face că, vedeta a plecat într-o vacanță alături de familia sa, cu rulota, iar escapada lor nu a fost lipsită de peripeții, fapt dezvăluit chiar de către actriță.

Laura a explicat că, într-un moment de neatenție, după ce i-a adormit pe cei 3 copii ai săi, aceasta a avut parte de un mic accident, lovindu-se cu fața de scara patului din rulotă.

„Prima noapte in autorulota a fost ceva ce practic nu se potriveste cu imaginile instagramabile.

Hraneste copiii, curata dupa ei, spala-i, vezi ca iar sunt cu picioarele in iarba uda, biscuiti peste tot, scutece, ai grija sa nu stea langa foc, sa nu alunece de pe pietre si sa cada pe undeva, imbraca-i cu haine groase pe care in secunda doi le gasesti in autorulota, ei zburdand in tricouri prin bezna noptii. Si, in sfarsit, se face 23.00 si speram ca le va lua somnul repede. Si chiar asa a fost. Cand sa ma dau jos din pat, am alunecat si m-am proptit cu fata in scara de la patul lor. Am crezut ca m-a lovit trenul, cum se spune. Nici acum nu imi simt partea stanga a fetei…”,

Prin ce a mai trecut Laura Cosoi în escapada pe care a avut-o alături de familie

a povestit Laura Cosoi, pe pagina personală de Instagram.

Ei bine, seara Laurei Cosoi a continuat, însă alături doar de partenerul de viață. Cei doi au ieșit din rulotă, pentru a petrece puțin timp unul alături de celălalt, dar liniștea lor a fost spulberată de îndată.

Un cioban a ajuns chiar în preajma lor, iar cei doi s-au speriat la maxim, mai ales că totul în jur era beznă. Bineînțeles, vedeta a povestit și dialogul pe care ea și partenerul l-au avut cu bărbatul respectiv, iar prin prisma acestei povestiri, cu siguranță, blondina a reușit să aducă un zâmbet pe buzele internauților.

„Ca sa nu treaca seara chiar asa, fara sa avem si un moment al nostru de liniste, ne-am hotarat sa iesim la un ceai, langa foc. Ne-a venit si super ideea sa stingem lumina ca sa vedem stelele mai bine! Si cum stateam noi de 3 minute in linistea absoluta in care in sfarsit imi auzeam gandurile, cu gandul la ursii pe care i-am intalnit in libertate pe marginea drumului, din spatele autorulotei iese un cioban care m-a speriat atat de tare ca-mi simteam inima in gat. In fine, a stat vreo 30 de minute sa palavrageasca cu noi, in scopul precis de a ne vinde o oaie, ca vorba ceea “nimeni nu le numara domne' aici, in munti”. Dupa ce i-am explicat in nu stiu cate feluri ca nu ne intereseaza, ca nu mancam carne si nu stiu cate si mai cate motive, ne-a propus sa o luam vie, ca sa se joace copiii cu ea…”, a mai spus Laura Cosoi.