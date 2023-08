„Nu îmi trecea prin cap ce va urma” Georgiana Lobonț a prevestit că va pierde sarcina! Mesajul pe care l-a scris cu doar câteva zile înainte să primească cumplita veste

In articol:

În urmă cu doar câteva ore, Georgiana Lobonț a făcut tristul anunț că a pierdut sarcina, aflată în 7 săptămâni. A primit cumplita veste cu mare durere în suflet și cu un nod imens în gât, găsindu-și puterea abia la circa două zile distanță să de vestea și în mediul online.

Nimeni nu se aștepta ca artista să treacă prin asemena momente dificile, mai ales că are experiența a două nașteri duse până la capăt într-un mod cât se poate de frumos atât pentru ea, cât și pentru cei mici. Cu toate acestea, au existat câteva indicii care i-au semnalat artistei că cea de-a treia sarcină avea să fie cu totul diferită față de primele două și pe care le-a împărtășit la momentul respectiv cu fanii săi din mediul online.

Georgiana Lobonț trece prin clipe dificile acum, după ce visul de a deveni mămică pentru a treia oară, pentru moment, i s-a spulberat. Încearcă pe cât posibil să se concentreze pe proiectele pe care le are de dus la bun sfârșit și să fie recunoscătoare pentru bucuriile cu care a fost înzestrată până în acest moment care, din fericire, nu sunt puține. La câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată, artista a observat primele schimbări și diferențe în comparație cu primele două, aspecte care ar fi putut să prevestească faptul că de această dată lucrurile aveau să nu mai

fie la fel.

Citește și: Georgiana Lobonț a pierdut sarcina! Anunțul trist făcut de artistă în urmă cu câteva momente: „Am primit această veste ca pe un trăsnet. Mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul”

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa- stirileprotv.ro

Indiciile care avea să prevestească că Georgiana Lobonț va pierde sarcina

În urmă cu câteva zile, Georgiana Lobonț a mărturisit în mediul online că, în mod surprinzător, chiar dacă se afla la început de sarcină, au existat momente în care a avut grețuri mari și în care i-a fost foarte rău, menționând că cea de-a treia sarcină este cu totul diferită față de cele două, lucru care, din nefericire, avea să se confirme prin faptul că s-a oprit din evoluție la 7 săptămâni.

„Azi am avut cele mai mari grețuri. Eu nu am avut grețuri în sarcinile anterioare. Nu mi-a fost rău cu niciun bebe, dar acum e diferit... Ce ați făcut mămici în situații de genul? Dacă am avut poftă să mănânc ceva, doar acel ceva am putut mânca, nimic altceva. Dacă simt mirosuri mă ia cu rău. E incredibil de pretențios bebe. Sper să fie doar câteva zile așa”,

Georgiana Lobonț a făcut anunțul că a pierdut sarcina cu câteva ore în urmă

a scris Georgina Lobonț pe Instagram în urmă cu câteva zile.

În miez de noapte, Georgiana Lobonț a scris un mesaj emoționant în mediul online în care a anunțat că a pierdut sarcina de care întreaga familie era foarte entuziasmată, moment în care a menționat că, într-adevăr, din nefericire, cea de-a treia s-a dovedit a fi cu totul diferită față de primele două, prin faptul că a încetat din evoluție la 7 săptămâni.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Poștărița Olga a rămas 3 zile blocată în lift și nimeni nu a auzit-o. "Este o tragedie greu de explicat"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții subite a actorului Angus Cloud, la numai de 25 de ani- radioimpuls.ro

„Aceasta este poza făcută dinainte să intrăm la controlul bebelușului. Eram fericiți și nerăbdători... Ne gândeam doar la ce urmează frumos să auzim, inimioara cum bate... și nu îmi trecea prin cap ce va urma.... Sarcinile cu ei doi au decurs normal și fără probleme, dar la a treia s-a întâmplat ceva. „Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment. (...)”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.

Citește și: „Am avut o stare de șoc” Ce s-a întâmplat cu Georgiana Lobonț imediat după ce a aflat că a pierdut sarcina! Detalii cutremurătoare despre momentele șocante prin care a trecut