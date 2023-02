„Nu îmi vine să cred!” Emily Burghelea, în lacrimi la câteva săptămâni după ce a născut! Motivul pentru care a izbucnit în public

In articol:

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online. Vedeta este foarte iubită de fanii săi, pe care îi ține la curent cu tot ce se petrece în viața sa.

Emily Burghela, în lacrimi pe rețelele de socializare

Blondina a trecut prin momente dificile după ce a născut, însă lucrurile s-au calmat după mai multe investigații și zile de spitalizare. Recent, Emily Burghelea s-a filmat în mediul online cu lacrimi în ochi și le-a explicat urmăritorilor ce s-a întâmplat cu ea.

Emily Burghelea trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Influncerița și-a construit o familie minunată alături de soțul ei, Andrei, iar din rodul iubirii lor au rezultat doi copii, care le umple inima de fericire.

De curând, frumoasa blondina și-a rezolvat problemele de după naștere, care i-au dat mari bătăi de cap și s-a putut bucura în întregime de momentele de liniște alături de familia sa.

Recent, vedeta s-a postat în lacrimi pe rețelele de socializare, mărturisind că nu se poate opri din plâns. Aceasta le-a explicat fanilor că a ieșit în oraș alături de Andrei și de bebelușul lor, însă emoțiile au copleșit-o când și-a dat seama unde se află.

Emily a povestit că în urmă cu puțin timp, se afla în același restaurant, la aceeași masă, însă ceea ce este schimbat, a fost faptul că pe atunci era însărcinată.

Citește și: Emily Burghelea l-a scos pentru prima dată pe băiețelul ei în oraș! Vedeta este extrem de fericită: „Doamne cât de mult mă bucur”

Citeste si: „Pe mama, o bătuse cu un baros. A aruncat benzină pe mine”. Oana Lis rememorează traumele cauzate de tatăl care avea probleme cu băutura- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

„ Plâng ca un copil mic efectiv. Deci nu îmi vine să cred cât de tare pot să plâng, dintr-un motiv atât de... emoționant. Am lăsat-o pe Ame la grădi și am ieșit în oraș. Trebuie să mergem să-l declarăm pe bebe și am venit la un restaurant la care am venit exact înainte să-l nasc pe bebe și stăm în același loc, doar că eu atunci eram cu burtică. Acum sunt cu el aici. E foarte emoționant pentru mine.”, a mărturisit Emily Burghelea, în lacrimi pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea și băiețelul ei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea și-a scos pentru prima dată băiețelul în oraș

Deși a trecut prin multe probleme de sănătate după naștere, Emily Burghelea este recunoscătoare că acum se simte bine și se poate bucura de familia sa. Recent, influencerița a ieșit în oraș alături de soțul ei și de cei doi copii.

Blondina a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mulțumind lui Dumnezeu că a putut să treacă, atât ea, cât și familia peste toate momentele dificile din ultimele săptămâni.

Citește și: Emily Burghelea a recunoscut cum a trecut peste zilele de spitalizare. Proaspăta mămică spune cine și ce a ajutat-o să se țină pe picioare: „Îți revii fără să îți dai seama”

Citeste si: „Mă enervează că-mi vine și să plâng.” Cristina Șișcanu, încercată de emoții. Ce schimbare va face cât de curând- kfetele.ro

Citeste si: "N-au știut că sunt filmați!" Ce s-a întâmplat între Jennfier Lopez și Ben Afleck la decernarea Premiilor Grammy 2023- radioimpuls.ro

„ We are back! Prima ieșire în formulă completă, după două săptămâni pline de peripeții. A fost o duminică pe exact pe sufletul meu! În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu, ne simțim mai bine, ne-am recăpătat sănătatea și asta este cel mai important! Nu realizezi cât de important este să te simți bine până când te simți… rău!

Acum simt că pot să le fac pe toate! Mai rău mi-a fost când i-a fost rău lui Andrei decât când mi-a fost mie! Simțeam că mi se topește sufletul când îl vedeam că nu mai poate... A obosit și el, i-a fost greu să mă vadă pe mine slăbită atâtea zile la rând, febra laptelui, durerea într-o parte, parcă nu se mai terminau! În momentul în care eu mi-am revenit, a picat el! Mă bucur totuși că nu a stat mult la pat! Nu l-a lăsat sufletul să mă lase singură cu bebelușii mai mult de o zi!

Azi parcă a ieșit soarele din nori! De dimineață Andrei a fost cu Amedea la biserică, apoi am ieșit în parc iar acum încă suntem la restaurant! Nici nu speram să rezistăm mai mult de 30 de minute cu doi copilași mici dar… Cred că s-au aliniat planetele! Totul decurge perfect! Sunt cuminței amândoi. Mulțumim lui Dumnezeu!”, a fost mesajul emoționant pe care l-a transmis vedeta pe pagina sa de Instagram.

Emily Burghelea, alături de familia sa [Sursa foto: Instagram]