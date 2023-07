„Nu înseamnă repaos total” Ce nu mai are voie Cătălin Botezatu să facă după ultima operație la inimă? Sfatul pe care i l-a dat medicul cardiolog: „Mai mult să muncească”

In articol:

Cătălin Botezatu și-a pus al șaselea stent la inimă, în urmă cu doar 3 săptămâni, însă viața lui a rămas la fel de agitată. Celebrul designer nu s-a liniștit nici acum, deși a trecut prin nenumărate probleme de sănătate și s-a luptat chiar și cu cancerul.

În urmă cu mai puțin de o lună, bărbatul a suferit încă o operație la inimă în Turcia , acolo unde mersese pentru un control de rutină. Deși medicii i-au recomandat să se liniștească, Botezatu muncește la fel de mult ca înainte și are foarte multe prezentări de modă.

După ce a suferit ultima intervenție la inimă, Cătălin Botezatu a primit mai multe sfaturi din partea medicului cardiolog. Celebrul designer trebuie să fie mult mai atent la sănătatea sa și să aibă grijă de cât și cum muncește. De asemenea, bărbatul a lămurit și un eveniment care s-a întâmplat zilele trecute, atunci când a fost văzut fumând și comandând niște sticle de șampanie într-un restaurant de pe litoral, deși este proaspăt operat.

Botezatu a mărturisit că medicul i-a recomandat să bea cafea și i-a spus că poate fuma trabuc. În privința băuturilor alcoolice, designerul a transmis clar că nu a băut deloc și că nu consumă alcool de câțiva ani.

„După ce mi-au pus stenturile, medicii mi-au spus: ”Bea două cafele turcești, pentru reglarea tensiunii!”. Mi-au spus să am mai multă grijă, dar nu înseamnă repaos total. Nu mă caracterizează pe mine, niciodată. Am întrebat dacă pot să fumez trabuc, mi s-a spus că am voie, pentru că se pufăie. Vis-a-vis de băutură s-a exagerat. Presa a exagerat, pentru că, da, prietenii mei au luat acele roabe de șampanii. Eu chiar nu am băut nici măcar o gură. Nu am voie alcool de la cealaltă operație, de acum 4 ani nu mai pot. În plus, eram și șofer. Da, mașina din fața clubului era a mea, e o super mașină, pe care mi-am făcut-o cadou anul trecut de ziua mea, și care are efectiv 650 de km. Atât am mers cu ea, cei mai mulți i-am făcut acum, dus-întors, până la mare”,

a declarat Cătălin Botezatu pentru Playtech.ro

Cătălin Botezatu a dezvăluit ce recomandări i-au făcut medicii după ultima operație la inimă [Sursa foto: Instagram]

Ce l-a sfătuit medicul pe Cătălin Botezatu în privința relațiilor intime

Designerul a ascultat cu atenție toate recomandările pe care i le-a făcut medicul cardiolog, după ultima operație la inimă. Atunci când vine vorba despre viciile sale, Cătălin Botezatu are să fumeze doar trabuc, care nu i-ar afecta atât de mult sănătatea. Însă, în ceea ce privește viața intimă, medicul l-a sfătuit pe designer să stea mai liniștit, iar partenera lui „să muncească mai mult”.

„În cazul meu, știți ce mi-a zis mie medicul după operație? L-am întrebat pe medic, nu de regim, ci dacă fumatul e ok. A zis: ”E ok, că te-am văzut că pufăi trabuc”, iar cu partea ailaltă mi-a spus: ”Pune-o pe ea mai mult să muncească!”. Așa că totul s-a rezolvat!”, a mai povestit Botezatu.