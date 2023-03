"Nu își doresc acest lucru". Despărțirea dintre Deea și Dinu Maxer, prevestită chiar din ziua nunții?! Multă lume a uitat ce s-a întâmplat atunci | EXCLUSIV

In articol:

Deea și Dinu Maxer păreau unul dintre cele mai sudate cupluri din România, iar fanii nici nu își închipuiau că vor ajunge la divorț.

Cei doi și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadru de poveste.

Deea și Dinu Maxer s-au căsătorit după trei ani de relație, în vara anului 2008. Nunta lui Dinu și a Deei Maxer a avut loc la malul mării, în Jupiter, acolo unde au petrecut până în zori alături de prieteni și de membrii familiei. Totul a fost atent planificat din timp, însă chiar în ziua evenimentului au avut parte de o surpriză neplăcută.

Ce s-a întâmplat în ziua nunți Deei cu Dinu Maxer

Ceremonia și petrecerea au avut chiar la malul mării, la Jupiter, acolo unde mireasa a schimbat două rochii superbe pentru acel moment și a avut parte de o surpriză de pomină din partea mirelui. Totul a fost planificat în cel mai mic detaliu, iar evenimentul a fost televizat la acel moment.

Chiar și așa, un singur impediment avea să le îngreuneze petrecere. O vijelie puternică a izbucnit pe litoral, chiar înainte să înceapă ceremonia. Evenimentul a continuat și nici nu s-a pus problema de amânare, iar spre seară, vremea s-a îmbunătăți considerabil, lăsându-i pe toți cei prezenți la petrecere să se bucure de fiecare moment.

"Sunt oarecum șocat! Vă rog să se desființeze meteorologia. În felul acesta pot și oamenii să prevadă. Odată ce lumea mi-a spus că e soare până miercuri, după trei zile s-au schimbat, dar nimeni nu a spus că o să fie furtună la mare", spunea Dinu Maxer în ziua nunții, pentru un post de televiziune.

Deea Maxer nu a fost nici ea deranjată de vreme, iar totul a continuat conform planurilor, indiferent de cât de tare a bătut vântul.

"În ploaie, în vânt, nunta noastră va continua, chiar dacă anumite persoane nu își doresc acest lucru", spunea Deea Maxer pentru același post de televiziune, în 2008.

Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul

Recent, Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul, vestea fiind primită cu multă tristețe de către fani. Cei doi artiști le-au transmis internauților totul pe Instagram, acolo unde multă lume a sperat că este vorba despre o glumă.

"Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!

Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer", a scris Deea Maxer în mediul online.

Deea și Dinu Maxer, chiar în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]

Dinu Maxer și-a susținut necondiționat soția

Dinu și Deea Maxer au vorbit întotdeauna extrem de frumos unul despre celălalt, iar artistul și-a susținut soția inclusiv în afaceri. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro în urmă cu un an, cântărețul a povestit cum a dat lovitura frumoasa brunetă și mai ales cât de mândru este de tot ceea ce a realizat ea.

"Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un

sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine. Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%.", a dezvăluit Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, la începutul anului 2022.

