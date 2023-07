"Nu îți e rușine" Dana Roba a izbucnit! I-a pus la punct pe cei care o acuză că cere ajutorul pe internet, după tragedia care era să o ducă la un pas de moarte: "Eu nu milogesc"

In articol:

După ce a fost mutilată de propriul soț, Dana Roba și-a deschis un cont la bancă la rugămintea persoanelor care vor să o ajute să achite operațiile de care mai are nevoie.

Dana Roba, pusă la zid! A reacționat dur, după ce a fost acuzată că cerșește bani pe internet

Acest gest nu a fost, însă, înțeles de toată lumea, iar make-up artistul a primit câteva mesaje dure. Cum a reacționat Dana Roba după acuzațiile primite?

A trecut mai bine de o lună de când Dana Roba a fost la un pas de moarte, după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate. Femeia trece acum printr-un proces greu de recuperare și a mărturisit că are nevoie de mulți bani pentru operațiile pe care urmează să le facă. Daniel Balaciu i-a furat banii soției lui, iar aceasta s-a văzut nevoită să ceară ajutorul public. Dana a fost susținută de foarte multe persoane care au fost impresionate de cazul ei și au ajutat-o, însă bruneta a avut parte și de mesaje jignitoare din partea internauților.

Se pare că unii urmăritori au fost deranjați de gestul ei de a cere bani pe Instagram și la televizor. Vedeta a declarat că a primit mesaje de pe câteva conturi false, fiind acuzată că „cerșește”. Dana Roba nu a rămas indiferentă și a reacționat imediat.

„ Dragile mele, vreau să vă spun că am primit câteva mesaje de la câteva conturi false în care oamenii îmi spun că 'Nu îți este rușine să cerșești bani', că 'Nu mai milogi la oameni'. În primul și în primul rând vreau să vă spun că cine își dă lui își dă, așa scrie în Biblie, iar eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Doar pot să spun că sunt într-o stare critică și că nu pot să mă mișc cu mâinile mele, nu pot să mă duc la muncă și că am doi copii de crescut. Dacă sunt oameni cu suflet mare, la care le pune Dumnezeu pe inimă să mă ajute cu un bănuț, eu le mulțumesc din suflet și Dumnezeu să le răsplătească pentru binele pe care ei îl fac. Repet, nu cerșesc la nimeni nimic, dar trauma prin care eu am trecut nu îi doresc nimănui să treacă, iar acești oameni care au tupeu să scrie aceste mesaje, Dumnezeu cu siguranță va judeca după dreptate. Nu ai voie să scrii un astfel de mesaj.”, a spus Dana Roba pe Instagram.

Dana Roba va fi supusă unei noi operații

Dana Roba trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost externată, pentru că are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale atât la nivelul capului, cât și al mâinilor. Vedeta a povestit ce o așteaptă în următoarea perioadă, din punct de vedere al sănătății. Săptămâna viitoare va avea loc prima operație la mâini, iar în luna septembrie urmează operația la frunte.

„Prima (n.r. operație) va fi săptămâna viitoare la mâini, după care la frunte, în septembrie și bineînțeles la nas pentru că nu mai am sinusuri, așa cum am spus. Așa că vă rog frumos, nu sunteți obligate să puneți bani la mine în cont. Dacă nu simțiți cu mine, nu aveți decât să nu mă urmăriți, pentru că Dumnezeu știe din ce m-a scos pe mine, și dacă Dumnezeu m-a scos din groapa morților, El este cel ma important și cred că Dumnezeu nu mă va lăsa, El mă va face bine și într-o zi mă voi întoarce cu mare bucurie la lucru. Vă mulțumesc pentru tot și vă mulțumesc pentru mesajele alea urâte”, a declarat Dana Roba, pe Instagram.