Cand vine vorba despre prima masa a zilei, oamenii se impart in trei tabere. In primul rand, sunt cei care adora sa savureze un sendvis cu avocado, oua posate sau un turnulet inalt cu pancakes si fructe proaspete. Apoi, sunt cei pe care nu ii deranjeaza un covrig sau o merdenea, plus cafeaua cea de toate zilele. Nu in ultimul rand, exista si cei care nu ii inteleg deloc pe cei descrisi anterior.

Daca ai raspuns cu „da” la cele doua intrebari de mai sus, probabil ca faci parte din a treia categorie. E vorba despre persoane carora, pur si simplu, nu le este foame dimineata. Desi ai putea crede ca este o chestiune de preferinte sau obiceiuri, motivele pentru care nu iti este niciodata foame dimineata pot fi mai complexe decat crezi.

Iata cele mai frecvente 3 motive pentru care nu iti e foame dimineata:

1. Metabolismul tau este somnoros

Cand dormim, metabolismul nostru intra in „tura de noapte”, explica nutritionistul Michelle Blum. Este ca si cum ai apasa butonul de snooze.

„Organismul nostru functioneaza ca un semineu. Atat timp cat pui lemn pe foc (in cazul nostru, mancare in stomac), el va functiona la maxima capacitate. Daca nu adaugi constant combustibil, atunci „focul" se va stinge sau va arde mocnit. Asta se intampla pe timpul noptii, cand oricum nu avem nevoie de atat de multa energie", explica nutritionistul.

Cand te trezesti, metabolismul tau ar putea fi inca somnoros. Astfel, el nu va intelege din prima ca este timpul sa se trezeasca si sa inceapa ziua in forta. Drept urmare, nici tu nu vei simti senzatia de foame.