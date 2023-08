Nu l-ai mai văzut atât de romantic! Giani Kiriță nu se dezlipește de iubita lui nici pe plajă. Imagini incendiare cu cei doi | EXCLUSIV

In articol:

Giani Kiriță este unul dintre cei mai iubiți și apreciați sportivi din România. Acesta s-a făcut plăcut în lumea media, prin participările la diverse show-uri TV, fiind foarte sincer și carismatic.

Giani Kiriță, surprins la plajă, cu iubita

Cel mai mare succes în cariera sa l-a avut între anii 1997 și 2003, când a jucat la echipa Dinamo București. Deși nu mai activează în domeniul sportului, Giani Kiriță a rămas în showbiz în lumina reflectoarelor, fiind urmărit într-un număr foarte mare de oameni.

Nu e un secret pentru nimeni că Giani Kiriță nu mai este burlac. Deși se afișează destul de rar cu iubita sa, paparazzi WOWbiz l-au surprins chiar pe litoral, împreună cu aceasta. Cei doi sunt ca doi porumbei, îndrăgostiți lulea, liniștiți, bucurându-se de momentele petrecute împreună.

Giani Kiriță și partenera lui de cuplu s-au întins unul lângă celălalt pe șezlonguri și au dat start la bronzat. Fiecare s-a dat cu protecție mai întâi, iar mai apoi nu s-au mai mișcat din bătaia razelor soarelui.

Atât fostul fotbalist, cât și iubita sa arată de invidiat. El, cu abdomenul cu cele 6 „pachețele”, iar ea, slabă, dar cu forme frumoase și finuțe. Vizual, sunt un cuplu de invidiat, iar pe plajă au arătat acest lucru, stând cuminți, unul lângă altul.

Motivul pentru care Giani Kiriță se afișează extrem de rar cu iubita sa

În urmă cu ceva timp, Giani Kiriță ne înșira motivele pentru care nu își dorește să expună prea mult relația în mediul public. Ne-a mai exemplificat problemele care pot să apară în relație, având în vedere alte experiențe din showbiz.

"Există o persoană în viața mea, e totul în regulă, totul ok, nu prea vorbesc eu lucruri d-astea, nu am vorbit niciodată. E mai bine să fii discret în viața asta, să nu-ți pui viața pe tapet cum fac alții și pe urmă ați văzut ce se întâmplă. Mai bine trăiește-ți viața frumos, mai discret. Ok, trebuie să dai două, trei vorbe, că e normal, sunt persoană publică până la urmă, dar lasă-le acolo, trăiește-le, nu le vorbi, nu le pune pe TV. Pe urmă vine reversul medaliei. Și Instagramul ăsta a înnebunit pe toată lumea. Toți se afișează pe Instagram, ce fericiți sunt, iar după ce se despart sunt vai, nu. Până atunci erau cu vai, love. Trăiește-le frate, nu le mai pune atât pe tapet la toată lumea. Ei nu își dau seama într-un fel că asta le face rău.", ne-a precizat Giani Kiriță, într-un interviu exclusiv.

