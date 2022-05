Nu le mai recunoști! Ele sunt vedetele cărora operațiile estetice le-au schimbat complet înfățișarea!

In articol:

Frumusețea costă! Baba la frumusețe suferă! Sunt doar câteva dintre zicalele care se aplică în cazul mai multor vedete din România.

1. Loredana Groza

Majoritatea au ales să își îmbunătățească aspectul fizic, iar pentru asta au fost nevoite să scoată din buzunar zeci de mii de euro. Unele vedete s-au schimbat atât de mult după intervenții, încât au fost aproape de nerecunoscut. Iată câteva dintre celebritățile din România, care au apelat la operații estetice și și-au transformat complet chipul.

Loredana Groza este de departe regina operațiilor estetice. Aceasta nu încetează niciodată să se preocupe de aspectul ei fizic, modificându-l până ajunge la forma ideală. Se zvonește că vedete a apelat la rinoplastie, mărirea buzelor și eliminarea ridurilor. Totuși, artista neagă vehement că și-ar fi îmbunătățit aspectul în vreun fel, folosind acele.

"Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi", a mărturisit Loredana, pentru VIVA!.

2. Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu nu mai are apariții TV, însă nu și-a lăsat fanii deoparte, ci îi ține la curent în mediul online.

Aceasta se mândrește cu felul în care arată și intervențiile pe care și le face frecvent. Este vorba despre rinoplastie și implant mamar, operații care i-au schimbat complet înfățișarea.

"Înseamnă că mă simt bine în pielea mea și că am ocazia să îmi realizez evoluția pe toate planurile. Moda de acum nu va mai fi la fel peste 20 de ani. În viitor ne vom amuza de cum ne îmbrăcăm în prezent și poate chiar de cum arătăm. Așa e viața. Dacă am fi fost perfecți din fașă, probabil că eram toți pe coperta Vogue, dar nu suntem, așa că trebuie să investim pentru asta. Bani și timp! Dacă asta ne dorim, desigur. Și da, evident că o să-mi fac îmbunătățiri ori de câte ori voi simți că am nevoie. Invazive, noninvazive și tot ce o să se mai inventeze de acum înainte. Fac surf pe valul numit timp. Mă ajută psihic să știu că mi-am îmbunătățit stilul, lookul, mintea și sufletul. Nu îmi place să mă frustrez, ci să creez", a declarat Adelina Pestrițu, pentru VIVA!.

Citeste si: Ce se intampla daca stergi geamurile cu balsam de rufe: trucul care rezolva o problema ce apare des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

3. Bianca Drăgușanu

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a apelat constant la intervenții chirurgicale, pentru a avea aspectul fizic dorit. Însă, deși a arătat și arată perfect, nu tot timpul au fost o alegere bună.

"Să se documenteze înainte și să țină întotdeauna cont și de părerea medicului, pentru că eu nu am ținut cont. Asta nu înseamnă neapărat că am făcut ceva greșit, dar cu timpul mi-am dat seama că e bine să ții cont și de părerea medicului.", a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

4. Daniela Crudu

Daniela Crudu se numără și ea printre fanele operațiilor estetice. Vedeta are foarte mare frijă de felul cum arată, ba mai mult, dacă poate să își facă o schimbare, nici nu stă pe gânduri. Bruneta și-a făcut liposucție în zona coastelor, mărirea buzelor și a bustului.

"Am până acum cinci operații cu totul, din care trei numai la sâni. Normal că o să mai fac și altele. Ce apare nou, eu îmi fac", a declarat Daniela Crudu, în cadrul unui post TV.

5. Loredana Chivu

Loredana Chivu se află și ea pe lista vedetelor care apelează la operații estetice. Dacă privim o poză de-ale ei de acum câțiva ani, pe când nu descoperiseră încă acele, o confundăm cu siguranță. Însă, din păcate, aceasta a avut câteva experiențe neplăcute, care au făcut-o să ia o pauză de la intervenții.

"Problemele prin care am trecut m-au speriat atât de tare încât nu mai vreau să aud nici măcar de operațiile estetice. Oricum nu mai am ce să-mi fac! Sunt mulțumită de cum arăt, iar dacă vreau să schimb ceva știu că există și alte metode. Sport, alimentație sănătoasă… Iar dacă, prin absurd, la un moment dat, aș vrea să-mi fac ceva, mi-aș face în străinătate și nu în România.", a declarat Loredana Chivu, pentru Cancan.

6. Anda Adam

Anda Adam este o cântăreață foarte iubită de public, care și ea, la rândul ei, a făcut o serie de operații estetice. Vedeta nu s-a ascnus și a vorbit de fiecare dată deschis despre acest subiect. Ba chiar, iubește felul în care arată și este de departe una dintre cele mai sexy cântărețe.

"Am o operație la sâni și am o rinoplastie ca să-mi corectez o deviație de sept. Nu am absolut nimic făcut, față, pomeți, coaste, mâini, picioare lungit, nimic. Nu am operații eșuate, am două și cam atât."