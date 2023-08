„Nu m-am abținut și l-am filmat” Andreei Bănică nu i-a venit să creadă ce se întâmpla chiar în fața hotelului ei! Situația care o enervează cel mai mult pe litoral: „Este sensibilă treaba, zău”

In articol:

Andreea Bănică și soțul ei și-au deschis în urmă cu ceva timp un hotel pe litoralul românesc, mai exact în stațiunea Eforie Nord, care a devenit una dintre preferatele turiștilor.

Pe cine a găsit Andreea Bănică în fața hotelului său

Artista merge destul de des pe malul Mării Negre și nu ezită să împartă experiențele prin care trece în calitate de manager de hotel, cu fanii ei din online. Iată ce a pățit în urmă cu puțin timp!

Andreea Bănică petrece destul de mult timp la hotelul pe care ea și soțul ei îl au pe litoralul românesc. Vedeta nu este ferită nici de peripeții, iar recent a povestit pe Instagram ce a pățit în urmă cu puțin timp. Se pare că în fața hotelului lor stă un om care cântă, pe care artista l-a apreciat foarte mult și a făcut și o comparație între cei care cântă muzică de calitate și cei care cântă pe „genunchi”. Andreea a părut destul de deranjată de terasele la care se cântă muzică proastă și și-a adus aminte că, în copilăria ei, artiștii de la restaurante erau pe alese.

„ Nu m-am abținut și l-am filmat. Cânta așa frumos și atât de liniștit. Nu deranjează cu nimic! Mai sunt terase la care se aude muzica îngrozitor, se cântă de pe ”genunchi”! Eu nu știu cum oamenii nu fac diferența dintre ceva frumos și cei care urlă pe lângă note complet, este foarte greu fiind în domeniu să merg pe stradă și să ascult toate terasele la care se încearcă a cânta....5-6h seară de seară. Este sensibilă treaba, zău. Când eram mică și mergem cu părinții la restaurant artiștii erau aleși pe sprânceană, nu orice om venea și cânta la terasă porcării pentru că nu erai acceptat. Astăzi, cel care cere cel mai puțin este angajat la terasă-restaurant să facă gălăgie, nu să cânte!”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.

Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru a te caza la hotelul Andreei Bănică

Andreea Bănică și soțul ei sunt proprietarii unui hotel de lux la mare, în care au investit sume mari. Prețurile variază în funcție de perioadă, de sezon, dar și de camera aleasă. Un preț aproximativ ar fi de 3 800 de lei pentru 5 zile petrecute într-unul dintre apartamentele Andreei Bănică.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel!”, a spus Andreea Bănică, conform Click.