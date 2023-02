"Nu m-am ascuns cu nimic". Claudia Puican vorbește deschis despre operațiile estetice, după ce a fost acuzată de fani că și-ar fi schimbat înfățișarea | EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa Claudia Puican a primit recent comentarii de hate, cu privire la felul în care arată. Soția lui Armin Nicoară a fost mereu sinceră și deschisă cu fanii din mediul online așa că a preferat să adopte aceeași modalitate și de această dată.

Claudia Puican este urmărită de mii de români și cu siguranță are cu ce să se mândrească, de la carieră de succes și familia minunată și până la felul în care arată. Recent, un internaut a criticat-o totuși pentru că și-ar fi făcut numeroase operații estetice care ar fi schimbat-o.

Artista a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a vorbit deschis despre intervenții, dar și despre cum primește comentariile de hate la adresa ei.

Claudia Puican, mărturii sincere despre "operațiile estetice"

De-a lungul timpului, au existat numeroase personalități din industria muzicală care au apelat la operații estetice menite să le schimbe radical sau parțial înfățișarea. Nu este însă și cazul Claudiei Puican.

Îndrăgita cântăreață a fost mereu sinceră cu fanii și le-a mărturisit direct când a apelat la vreo procedură estetică. Totuși, recent, Claudia a primit un comentariu de la adresa unui internaut care susține că "operațiile estetice" au schimbat-o.

"Frumoasă! Păcat că ai apelat la operații estetice! Erai mult mai plăcută fără operații- naturală", a scris una dintre admiratoarele Claudiei Puican în secțiunea de comentarii.

Îndrăgita cântăreață a lămurit pentru WOWbiz.ro "operațiile" la care face doamna respectivă referire.

"Am apelat la chirurgia plastică pentru implant mamar, atât. Faptul că am purtat aparat dentar nu cred că este "operație" și conturarea buzelor cu acid hialuronic", ne-a mărturisit Claudia Puican.

Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Claudia Puican despre hate-ul din partea fanilor

Claudia Puican este cu siguranță una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Soția lui Armin Nicoară este și extrem de activă în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate impresionantă.

Artista ne-a mărturisit cum reacționează atunci când primește hate de la fani și mai ales de ce i se pare important să le împărtășească oamenilor experiențele sale, indiferent dacă sunt bune sau nu.

"În legătură cu răspunsul meu către critici, hateri …eu mereu am fost deschisă cu tot publicul și nu m-am ascuns cu nimic. Mereu le răspund la mesaje și întrebări cu orice se întâmplă în viața mea și cu bune și cu rele, poate îi pot ajuta sau îi pot feri de anumite probleme pe care eu le-am întâmpinat", ne-a mărturisit Claudia Puican.

Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, totul despre petrecerea de nuntă cu 1.000 de persoane

Anul trecut, Armin Nicoară și Claudia Puican și-au unit destinele, iar la acel moment au organizat o petrecere restrânsă pentru nuntă. Cuplul își dorește însă să organizeze și un eveniment așa cum se cuvine, la care vor fi prezenți nici mai mult și nici mai puțin de 1.000 de persoane.

"După ce am făcut cununia religioasă și cea civilă, când ne mai întâlnim la masă toată familia, discutăm când facem nunta, când punem, când programăm.

În momentul de față nu mă ajută timpul. Îmi este foarte greu, am și emoții, pentru că cred că sunt mulți peste 1000 de persoane. E foarte greu. Am plecat acum 24 de persoane în vacanță și ne-am pierdut în aeroport. Nici nu am sală de evenimente în Timișoara și când trebuie să îi pun la masă, știu de la nunta fratelui meu, au preferințe. Eu așa aș fi vrut, în Timișoara, să plec de la mama de acasă, că așa-i tradiția, dar nu știm.

Sper să găsim și timpul și puterea necesară să organizăm. Legat în tot anul, cred că am doar două sau trei zile libere. Nu știu când o să pot să organizez nunta. Acum, dacă chiar nu reușesc, dacă dă Domnul să am și un copil, poate organizăm botez și nuntă.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate.

