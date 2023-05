„Nu m-am gândit la despărțire” Postarea neașteptată a Deei Maxer, la scurt timp după ce și-a oficializat relația cu noul iubit! A vrut ca toți fanii să știe asta: „Îți doresc să ai noroc și fericire”

In articol:

Vestea că Dinu și Deea Maxer și-au spus ”Adio” după o relație de aproape 18 ani a luat prin surprindere o țară întreagă, iar la început, nu puțini au fost cei care au crezut că totul este doar o strategie de promovare sau o chiar o glumă.

Ei bine, însă, în final, separarea s-a demonstrat a fi una reală, mai ales că cei doi foști soți și-au refăcut viețile la scurt timp după divorț.

Primul care și-a asumat noua relație a fost chiar Dinu, însă norocul nu i-a surâs artistului, căci el și partenera lui, Ada, s-au despărțit la scurt timp după ce au spus public că formează un cuplu. La rândul ei, și Deea Maxer a dezvăluit că și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, Robert pe numele său, iar tânăra este pe cât se poate de împlinită.

Citește și: "Eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc" Gândul care l-a urmărit mult timp pe Dinu Maxer, după despărțirea de Nicoleta Luciu. Abia acum, după divorț, a spus când i-au dispărut sentimentele pentru brunetă

De curând, bruneta s-a filmat în mașină, în timp ce asculta noua piesă a Andrei în colaborare cu Andrei Bănuță, intitulată ”Nu m-am gândit la despărțire”, ale cărei versuri rulau pe fundal, în timp ce vedeta se afla la volanul autoturismului: „Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Eu îți doresc să ai noroc și fericire”.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Femei înșelate cu peste 170.000 de euro de un bărbat cunoscut pe rețelele de dating, care se dădea drept om de afaceri- stirileprotv.ro

De asemenea, în descrierea clipului pe care l-a urcat pe rețelele de socializare, Deea Maxer a scris: „Piesa asta iese hit”.

Dinu Maxer l-a cunoscut deja pe noul iubit al Deei

Se pare că prima întâlnire dintre Dinu Maxer și noul iubit al Deei s-a produs mai repede decât fanii s-ar fi așteptat. Totul s-a petrecut de curând, căci foștii soți Maxer au avut un eveniment împreună pe care au fost nevoiți să-l onoreze.

Citește și: Ce nu putea să accepte Dinu Maxer la Ada, cea cu care se cuplase după divorț?! A recunoscut asta despre ea, după ce s-au despărțit: „Pentru mine este o mare piedică”

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, presupusa amanta a printului William, o noua lovitura! Cum a fost surprins fiul ei alaturi de printul William- radioimpuls.ro

Ei bine, Robert și-a însoțit partenera, însă acesta a așteptat-o liniștit în mașină, până când vedeta a terminat prestația de la eveniment.

“Da, așa este am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate”, a declarat Deea Maxer cu privire la evenimentul pe care ea și tatăl copiilor ei l-au avut în weekend-ul ce tocmai a trecut, notează Ciao.

Deea Maxer și noul ei iubit, Robert [Sursa foto: Instagram]