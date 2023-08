”Nu m-am panicat încă, dar mă gândesc de două ori” Cristina Ciobănașu a ajuns în punctul de care se temea cel mai mult. Ce sacrificii face acum actrița?

In articol:

Cristina Ciobănașu s-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă, dar vreme a trecut, iar acum ea este o femeie în toată firea.

O femeie apreciată de multă lumea pentru talentul său, dar și pentru caracterul și felul în care arată, căci se menține într-o formă de zile mari.

Cristina Ciobănașu se teme de kilogramele în plus

Deși a trecut de pragul vârstei de 25 de ani, mulți ar spune că pentru fosta iubită a lui Vlad Gherman vârsta este doar un număr.

Și asta pentru că aparițiile sale sunt mereu senzaționale, lăsând impresia că nu se confruntă cu nicio problemă în ceea ce privește numărul de kilograme.

Recunoaște, însă, acum că lucrurile nu stau chiar așa, ci că o ajută foarte mult faptul că știe cum și în ce să se îmbrace astfel încât să își ascundă micile imperfecțiuni ale corpului.

Și asta pentru că deja celulita din unele zone ale corpului și colăceii de pe abdomen și-au făcut prezența. Motiv pentru care, actrița, deși spune că nu a intrat la dietă, are grijă la ce și cât mănâncă.

„Teoretic, încerc să mă abțin de la dulciuri, de la pâine. Cred că vârsta mă ajută deocamdată. Deja am început să simt celulita de care nu mai scap atât de ușor. Am făcut un colăcel la burtică. Mă îmbrac în așa fel încât să nu se vadă, dar el există, și eu știu că e acolo. Am început să simt și eu efectele înaintării în vârstă. Nu m-am panicat încă, dar mă gândesc de două ori când vreau să mănânc o felie de pâine cu vinete”, spune Cristina Ciobănașu, conform Unica.ro.

Pe lângă dulciuri și pâine, vedeta spune că, mai ales pe timp de vară, renunță în mare proporție și la a consuma carne.

Și nu face asta doar pentru a avea o siluetă bine conturată, ci și pentru că organismul îi dă semne în acest sens.

În ultima vreme, spune ea, carnea consumată des și în cantități mai mari a făcut-o să nu se simtă deloc bine, mai ales dacă este gătită în așa fel încât să fie un aliment greu pentru stomac.

„În rest, nu mai mănânc atât de multă carne în ultima vreme, pentru că nu mă mai simt atât de bine după ce o consum. Nu e ceva ce îmi impun, dar cel puțin vara mă simt foarte greoaie și atunci încerc să evit mâncatul cărnii. Acum depinde și de cum e gătită. Dacă e făcută tochitură, normal că e mai grea”, mai adaugă actrița.