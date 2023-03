”Nu m-aș mai căsători cu Simina” Alex Zănoagă, primele declarații după pronunțarea divorțului. Ce spune despre mama copilului său?

In articol:

La sfârșitul lunii februarie, după un șir lung de acuzații și o perioadă tensionată, Alex Zănoagă și Simina Loica și-au spus ”adio” și în mod oficial.

Cei doi sunt acum divorțați și fiecare a pornit pe un alt drum, liberi și fără nici o obligație unul față de celălalt, singurul lucru care-i mai leagă fiind băiatul pe care-l au împreună.

Citește și: EXCLUSIV Simina Loica și Alex Zănoagă au divorțat în sala de judecată: „Ne-am înțeles. Domi are nevoie de amândoi”

Alex Zănoagă, după divorț, o duce mai bine ca niciodată

Aflat într-o situație nouă din punct de vedere al statutului, fostul concurent de la Kanal D spune că se simte mai fericit și mai liber ca niciodată. Căci da, după ce judecătorii au pronunțat decizia de divorț, viața lui, cel puțin la nivel de simțire și gândire, s-a schimbat radical, fiind acum pregătit să o ia de la capăt.

”Acum sunt mult mai relaxat, nu pot spune că sunt fericit că am divorțat, dar pot spune că după ce am divorțat m-am simțit mai liber, parcă eram ținut. Așa am simțit când s-a dat decizia. Gata, s-a terminat, acum pot să o iau de la zero”, a spus Alex Zănoagă, în exclusivitate, pentru WOWnews.

Citeste si: Două adolescente au fost grav accidentate în Chitila! Una dintre fete, în vârstă de doar 15 ani, se luptă între viață și moarte: „Nici nu mai mișcă”- kanald.ro

Citeste si: Reacția unui bărbat când a descoperit după 6 ani de mariaj că soția cu care are 2 copii este, de fapt, sora sa- stirileprotv.ro

Iar dacă începutul ar înseamna să se întoarcă în trecut, Alex Zănoagă mărturisește că nu ar mai face aceleași alegeri.

Nu regretă relația avută cu Simina Loica, căci astfel nu ar mai fi acum tată, dar subliniază faptul că nu ar mai face pasul de a o cere de soție.

Însă, chiar și așa, Zănoagă îi mulțumește acum fostei soții pentru ceea ce au trăit împreună, căci doar așa a ajuns să fie omul de astăzi, cu gândurile și percepția de acum.

”Nu, nu m-aș mai căsători cu Simina, dar nu regret că ne-am cunoscut, că avem un copil. Dacă o regret pe ea asta ar însemna că regret și copilul. Pot să spun doar că îi mulțumesc într-un fel, pentru că acum îmi dau seama și știu ce am de făcut pe viitor și din greșeli înveți”, a mai spus fostul concurent de la „Puterea Dragostei”.

Citește și: George Zănoagă l-a făcut K.O. pe Raul Dan în primele minute! A motivat și de ce i-a aruncat cu apă în față lui Bobicioiu: "Nu a fost asumat. M-a scos din sărite foarte tare"| EXCLUSIV

Citeste si: „I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei.” Fulgy a lansat noi acuzații pentru Bia Khalifa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

Dar, chiar dacă nu s-ar mai căsători cu Simina, pe viitor, Alex Zănoagă nu exclude posibilitatea unui alt mariaj, cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă în urma declarațiilor sale.

Spune, însă, că acum nu mai vrea să se grăbească, ci își dorește să facă fiecare pas cu înțelepciune și răbdare, să-și prioritizeze nevoile și este sigur că astfel destinul îl va face să trăiască viața la care visează.

”Da, este cineva în viața mea, de vreo opt luni, dar mai mult nu vreau să vorbesc deocamdată. Noi să fim fericiți și sănătoși și poate, cine știe, mai încolo vin și alte chestii. Dar, deocamdată, am 25 de ani și vreau să îmi ating niște scopuri și după să mă gândesc la lucruri mai serioase”, a concluzionat fostul soț al Siminei Loica.