”Nu mă mai cuprinde”. Vlăduța Lupău, nevoită să-și schimbe garderoba de când este însărcinată. Burta de graviduță este tot mai vizibilă

Vladuță Lupău traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Peste doar câteva luni, ea și Adi Rus vor deveni părinți pentru prima dată.

În trecut, cântăreața a pierdut două sarcini, iar minunea din viața de cuplu a apărut când nici nu se mai așteptau, fiind acum nerăbdători să își întâlnească băiatul.

Vlăduța Lupău, probleme cu garderoba din cauza sarcinii

Celebra artistă și-a ținut sarcina secretă până ce medicul a asigurat-o că totul decurge cum trebuie, dar din momentul în care a spus lumii că urmează să devină mămică, Vlăduța Lupău își etalează zilnic, cu mândrie, burtica de graviduță.

Așa a apărut și acum pe internet, cu burtica la înaintare, însă cu o mică problemă la orizont.

La sfâșitul verii urmează să își strângă primul copil în brațe, însă încă de pe acum vedeta se confruntă cu cea mai mare problemă a tuturor femeilor însărcinate.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu admiratorii ei, Vlăduța Lupău le-a mărturisit celor care fac parte din comunitatea ei online că a ajuns în punctul în care hainele din garderoba sa impresionantă nu o mai cuprind.

Norocul ei, subliniază ea, este că recent a primit cadou obiecte vestimentare numai bune pentru cele care au burtică de graviduță, altfel ar fi fost nevoită să pornească la o rundă de la shopping.

”Nu mă mai cuprinde absolut niciun tricou, dar am noroc că am primit un tricou mai lunguț și mă încape, pentru că astfel aș risca să nu mai am niciun tricou”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

De altfel, nu este pentru prima dată când tânăra viitoare mămică scoate în evidență faptul că a acumulat câteva kilograme în timpul sarcinii.

În urmă cu ceva timp, tot în fața admiratorilor din online, soția lui Adi Rus a amărturisit că a început să mai rărească ședințele foto din cauza faptului că i se pare că s-a îngrășat. Lucru pe care l-a observat și viitorul tătic, doar că lui, protector, iubitor și nerăbdător să-și cunoască copilul, i se pare că șatenei i se potrivește foarte bine imaginea pe care o are acum.

”Am încercat să fac și niște poze, dar am impresia că-s prea grasă și am renunțat, mai încerc. Adi zice că am obraji faini”, spunea cântăreața, imediat după sărbătorile de Paște.