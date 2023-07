"Nu mă recunoșteai" Ce ajunsese sa facă Ramona Olaru când își ieșea din minți. Doar terapia a ajutat-o să treacă peste aceste episoade

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, vedeta a intrat rapid în sufletelor români, care o urmăresc cu sufletul la gură, atât atunci când apare la TV, cât și când postează pe rețelele de socializare.

Deși are o mulțime de fani, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, tânăra s-a confruntat în trecut cu stări de nervozitate, pe care le controla cu greu, ba mai mult, vedeta spune că erau perioade când era chiar de nerecunoscut din cauza acestei probleme.

Din acest motiv, Ramona Olaru a ales să meargă la terapie, pentru a învăța să-și controleze aceste stări și, spune ea, rezultatele sunt pe cât se poate de bune.

"Au fost perioade când practic, nu mă recunoșteai, atunci când intram într-o stare de nervi, însă m-a ajutat foarte mult faptul că am mers la psihoterapeut. Nu mi-aș mai dori să fiu acolo. Mă bucur foarte mult că le-am rezolvat. Și, dacă mai există vreun astfel de moment, îmi păstrez calmitatea, mă retrag și îmi trece în câteva minute, nu mai reacționez.", a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

Ramona Olaru vorbește despre cele mai rele reacții pe care le-a avut la nervi

Mai mult, deși nu a dorit să intre prea mult în detalii când vine vorba despre acest subiect, Ramona Olaru a încercat să descrie foarte puțin care au fost cele mai rele reacții pe care le-a avut la nervi.

Vedeta spune că, la un moment dat, a lovit chiar și cu pumnii și picioarele, dar acum, după ce a apelat la ajutor, tânăra a învățat exact cum trebuie să procedeze, pentru a se calma.

"Nu vreau să mai intru în detaliile acestea, probabil am și lovit cu pumnii și picioarele. Bine...ce lovește o fată un băiat, ma rog, atât cât s-a putut. Am învățat să mă retrag, să stau o perioadă și după aceea să mă gândesc cum să formulez, astfel în cât să nu mai iasă scandal și mă simt atât de bine. În ultimele luni, aproape un an, mi-a ieșit de fiecare dată.", a mai declarat vedeta

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]