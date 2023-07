„Nu mă simțeam împlinită” Sylvia Sîrbu și-a schimbat complet viața! Cu ce se ocupă artista, la câțiva ani după ce a renunțat la lumina reflectoarelor

In articol:

Sylvia Sîrbu s-a lansat în muzică în urmă cu mulți ani, când a fost aleasă pentru a face parte din trupa A.S.I.A. Artista a avut o carieră ce a durat câțiva ani, timp în care și-a încântat fanii atât cu trupa din care făcea parte, cât și singură, cu piesele sale.

După ce a trecut printr-un divorțul răsunător de fostul ei soț, Andrei Ștefănescu , Sylvia a dispărut din lumina reflectoarelor. În prezent, la mult timp după ce a renunțat la lumea mondenă, Sylvia a mărturisit că și-a schimbat viața total.

Sylvia Sîrbu a pus cariera pe locul doi, deși nu s-a lăsat complet de muzică și încă mai are concerte. După ce a renunțat la aparițiile publice, artista a urmat calea spiritualității. Cântăreața este cunoscută acum și sub numele de „Profa de Zen”, căci organizează cursuri de yoga. Despre decizia de a întări relația cu spiritualitatea, Sylvia a povestit că a fost determinată să facă acest lucru de problemele prin care a trecut în urmă cu câțiva ani.

Într-o perioadă extrem de dificilă, Sylvia a căutat răspunsuri cu privire la viața ei și la modul în care se simțe, iar așa a ajuns să dezvolte o legătură specială cu spiritualitatea.

„Dintr-o nevoie personală(.n.red. a descoperit spiritualitatea). Prin 2013 am intrat într-o perioadă în care nu știam ce mi se întâmplă. Nu mă mai regăseam în propria mea viață. Nu eram mulțumită, nu mă simțeam împlinită, nu mă puteam bucura de ce este în jurul meu. Eu sunt un om foarte pragmatic, vreau să înțeleg ce mi se întâmplă. Nu știam unde să caut răspunsuri. La un moment dat m-am îmbolnăvit fizic și m-am speriat foarte tare la momentul respectiv. S-a creat în mine această convingere că toate gândurile mele negative s-au concretizat în această afecțiune a corpului. Mi-a stârnit interesul treaba asta. Atunci am fost recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat ceva mai grav. Am început să citesc foarte mult, să mă uit la documentare. Când ești la început, e super frustrant, pentru că nu știi de unde să începi. Ai vrea să existe o carte care să-ți ofere toate răspunsurile pe care tu le cauți, iar chestia asta nu există. Citeam și mă uitam la tot ce îmi pica în mână. Citeam despre energii și legea atracției, era la mare modă pe vremea aceea”, a declarat Sylvia Sîrbu pentru Fanatik.ro .

Ce a ajutat-o pe Sylvia să evolueze în plan personal

În ultimii ani, Sylvia Sîrbu și-a schimbat viața și a evoluat foarte mult în ceea ce privește partea personală. De ceva timp, artista practică yoga și realizează chiar și cursuri, prin care ajută și alți oameni. Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu a mărturisit că, prin intermediul acestor exerciții fizice, a reușit să se elibereze de toate frustrările și nemulțumirile pe care le avea. De asemenea, yoga a ajutat-o pe Sylvia să se dezvolte și să învețe să își asculte corpul.

„Am învățat să-mi ascult corpul. Am avut și accidentări, pe care le resimt și în ziua de azi. Am învățat că nu trebuie să forțezi foarte mult nota, pentru că la un moment dat vrei să-ți depășești limitele. Întotdeauna corpul nu ne minte. Sunt multe emoții care sunt blocate la nivelul corpului nostru fizic. Mi s-a întâmplat după clase să îmi vină să plâng, iar asta să fie ca o eliberare. La yoga întindem mușchii și ligamentele, iar astfel se crează spațiu. La final, când se face acea meditație, ceea ce este blocat în interiorul corpului, iese la suprafață. Apoi începi să te simți din ce în ce mai bine și nu știi neapărat de ce” ,a mai povestit Sylvia Sîrbu.