„Nu mă vedeam nici măcar mireasă” Emily Burghelea a vorbit abia acum despre începutul relației cu Andrei! A dezvăluit totul, fără rețineri

In articol:

Emily Burghelea și Andrei formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc și prin prisma carismei, dar și a transparenței lor, cei doi soți au reușit să intre în sufletul multor români, având în prezent o mulțime de fani.

De asemenea, recent, blondina a vorbit despre viața de familie și despre cum e să fii mamă tânără, aceasta mărturisind că este extrem de încântată de tot ce trăiește acum.

Mai mult decât atât, vedeta a mai făcut o dezvăluire, aceea că până să-l întâlnească pe alesul inimii sale, Andrei, aceasta nici măcar nu se gândea că se va căsători și că va avea o familie atât de devreme.

Citește și: „Ne-am trezit în țipete” Emily Burghelea a încremenit când a găsit asta în apartamentul închiriat în vacanță! A reușit să filmeze totul și a urcat clipul pe internet: „Nu mă așteptam”

„Viața cu doi copii este foarte tare. Mă bucur din suflet că am ales să fac asta atât de repede. Sunt fericită acum că sunt mamă tânără. Eu nu mă vedeam mamă tânără, Andrei m-a făcut să îmi doresc asta. În momentul în care l-am întâlnit pe el am simțit că pot să-mi întemeiez o familie, pot să am copii. Eu nu mă vedeam nici măcar mireasă, nu mi-am dorit. Din clipa în care l-am întâlnit am știut că el va fi tatăl copiilor mei”, a declarat Emily Burghelea, pentru Fanatik.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Denise Rifai ar invita-o pe Jennifer Lopez la „40 de întrebari cu Denise Rifai”. Care este cea mai importantă lecție pe care prezentatoarea TV a învățat-o- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Este stare de alertă. Ce fac avioanele rusești- stirileprotv.ro

Emily Burghelea, despre începutul relației cu Andrei

De asemenea, Emily Burghelea a mai precizat că îl consideră pe soțul ei, Andrei, drept un răspuns al rugăciunilor pe care le-a făcut înainte să-l cunoască. Ei bine, cu toate acestea, atunci când l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei, vedeta a simțit că el este alesul.

Citește și: „Atacată la micul dejun” Soțul lui Emily Burghelea a postat imaginile! Blondina, surprinsă pe filmare, în timp ce încerca să se apare

„Toate s-au întâmplat în viața mea cu un scop. Am simțit de la început că Andrei este alesul. El a venit în viața mea ca urmare a unor rugăciuni foarte puternice pe care eu le-am făcut. Tremur și acum când mă gândesc că a fost ceva de la Dumnezeu.

Citeste si: „În cadrul expertizei telefonice procurorii au aflat detalii despre tot. El s-a dus cu poliția apoi și a luat cearceaful din tomberon.” Care era starea psihică a lui Daniel Balaciu în timpul tragicului eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Chinul Danei Roba nu a luat sfârșit. Cele mai noi detalii despre starea ei de sănătate după ce a fost atacată nemilos: "Îmi este foarte umflat"- radioimpuls.ro

Îmi doream să-mi găsesc jumătatea, sufletul pereche, eu cred în asta. I-am spus în rugăciune și cum îmi doresc să fie alesul meu. Vreau să fie bun, cald, sincer, iubitor, potrivit pentru mine. Este foarte important în rugăciune să menționezi că trebuie să fie potrivit pentru tine”, a mai declarat Emily Burghelea.