„Nu mai accept” Decizia luată de Roxana Nemeș la început de an! Chiar ea a spus-o

Roxana Nemeș este iubită și apreciată de mulți români, iar în ultima perioadă, fanii au avut ocazia să o vadă pe blondină în cadrul mai multor emisiuni TV. De asemenea, de mai bine de un deceniu se află pe micile ecrane, reușind astfel să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la orice pas.

Sinceră din fire, Roxana Nemeș a vorbit despre anul 2022, spunând că a fost unul dintre cei mai buni ani de până acum. În același timp, vedeta a luat chiar și o hotărâre, fiind foarte directă și explicând că nu dorește să mai aibă în jurul său oameni răi, invidioși și cu energie negativă.

„Nu știu dacă am avut momente foarte grele. A fost unul dintre cei mai buni ani pentru mine! Oamenii răi, invidioși și cu energie negativă nu au ce căuta în jurul meu. Asta nu mai accept! Am făcut de mult curățenie. Nu am avut mari decepții în viață! Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a declarat Roxana Nemeș, pentru Fanatik.ro.

Roxana Nemeș, nerăbdătoare să se mute în casă nouă

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Roxana Nemeș se va muta în casă nouă.

Nu de puține ori, blondina a dezvăluit că este pe cât se poate de nerăbdătoare să locuiască în noua casă și spune că la vară, cu siguranță, în fiecare dimineață își va bea cafeaua pe terasă.

„Mai este un pic (n.r. zâmbește)! Abia aștept! La vară mă trezesc cu cafeaua băută pe terasă și cu o baie în piscină! Zilnic!”, a mai adăugat Roxana Nemeș.