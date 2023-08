„Nu mai am niciun fel de legătură cu trecutul” Iasmina Halas este o femeie singură! Vedeta s-a despărțit, din nou, de iubit

In articol:

Iasmina Halas nu pare să aibă deloc noroc în dragoste. De câțiva ani, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” trăiește o poveste tumultoasă de dragoste cu un tânăr, trecând extrem de des prin despărțiri și împăcări. În urmă cu doar două săptămâni, frumoasa blondină povestea că e din nou împreună cu bărbatul pe care-l iubește, dar, nici de data aceasta, fericirea nu a ținut prea mult.

Iasmina Halas a vrut să spună adevărul despre situația ei sentimentală, așa că a decis să facă o postare pe rețelele de socializare, acolo unde este extrem de urmărită de oameni. Vedeta a mărturisit că este o femeie singură, la puțin timp după ce declarase că s-a împăcat cu fostul iubit. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” le-a transmis fanilor ei să nu îi mai trimită mesaje legate de bărbatul cu care a fost într-o relație, dar nici să nu o mai judece pe ea pentru acțiunile sale, pentru că este o femeie liberă și nu trebuie să își justifice faptele.

„Sper să fie clar pentru toată lumea că sunt o femeie singură și nu sunt curioasă de nicio acțiune din jurul meu. Nu mai am niciun fel de legătura cu trecutul și prefer liniștea decât să explic cuiva de ce nu are dreptate sau alte acuzații care mi se aduc. Nu sunt măritată, nu am copii, nu am relație, fac fix ceea ce vreau, când vreau și cu cine vreau în limita bunului simț. Așa că cine are ceva de spus la adresa mea să se abțină sau să își vadă de drum, pentru ca părerile oamenilor care nu fac parte din viața mea nu mă interesează”, a scris Iasmina Halas pe pagina ei de Instagram.

Iasmina Halas s-a despărțit, din nou, de fostul iubit [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Iasmina Halas despre fostul iubit, în urmă cu puțin timp

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” și tânărul de care este îndrăgostită nu reușesc să ajungă la un numitor comun, trecând foarte des prin certuri și împăcări.

Ultima dată când s-au împăcat , Iasmina Halas mărturisea că nu poate trece peste această relație, pentru că și-a petrecut ultimii 3 ani din viață cu bărbatul pe care îl iubește și cu care este logodită. Deși a recunoscut că fostul iubit a dezamăgit-o de multe ori, frumoasa blondină a povestit că are sentimente puternice pentru el și că se vede chiar mireasă la brațul lui, în viitor.

„Această relație ține de trei ani de zile. Nu am cum să mă gândesc la o altă persoană. Nu mă văd lângă altcineva momentan. Am încă sentimente prea puternice, nu este momentul. Între noi au existat foarte multe dezamăgiri. Am fost cerută, încă port inelul de logodnă. Mă vedeam căsătorită, cu siguranță. Dormim în fiecare seară împreună”, a declarat Iasmina Halas, la un post de televiziune.