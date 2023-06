"Nu mai are o parte din craniu" Vestea momentului despre Dana Roba! Sora ei, Lidia, a spus exact ce se întâmplă acum cu bruneta: "Poate muri în orice clipă". Medicii au luat o decizie radicală

In articol:

Viața Danei Roba s-a schimbat într-o clipă, după ce soțul s-a năpustit asupra sa cu un ciocan. Din gelozie și furie, omul i-a aplicat mai multe lovituri la nivelul capului, dar și membrelor, în urma cărora bruneta a stat în comă și a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale.

Însă, nici acum, deși s-a trezit, vorbește și își amintește tot ce i-a făcut soțul, Dana Roba nu a scăpat de pericol.

Vestea momentului despre Dana Roba [Sursa foto: Facebook ]

Dana Roba, în stare gravă, după loviturile încasate

Conform ultimelor declarații făcute de sora sa, fosta iubită a lui Nicolae Guță mai are nevoie de o intervenție extrem de grea la nivelul capului, acolo unde trebuie medicii să îi facă o reconstrucție craniană. De altfel, dacă va fi nevoie, și la membre va suferi o operație.

Însă, până să se poată efectua toate acestea, make-up artistul este ținut sub observație, fiindu-i mereu administrate calmante pentru ca ceea ce își amintește din ziua în care a fost mutilată să nu o afecteze atât de tare încât să îi pună viața în pericol.

„Când s-a întâmplat tragedia, Dana a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față. Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă. O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul. Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier. Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație. Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap, Dana a ținut mereu mâinile la cap, așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu”, a declarat, Lidia Roba, conform Click.

Cât despre ceea ce ar fi putut să-l împingă pe soțul vedetei la un asemenea gest, Lidia Roba face dezvăluiri neștiute până acum.

Gelozia lui ar fi fost nefondată, subliniază sora brunetei, plus că de mai bine de două ani, cumnatul ei îi făcea zile fripte Danei.

Mereu avea ceva să îi reproșeze, chiar dacă Dana încerca să treacă cu vederea scăpările lui, să facă totul bine și să pună familia pe primul loc, din dorința de a le oferi numai lucruri bune fetelor.

„El nu avea de ce să fie gelos, pentru că ea nu îi dădea motive. El a încercat mereu să o controleze, de vreo doi ani de zile o pisa, o tachina mereu de la orice lucru. Dana a tras cu familia cât a putut și a încercat să acopere problemele dintre ei. Noi două vorbeam de cinci-șase ori pe zi, la telefon, și el mereu îi spunea de ce o sun atât de des. Noi suntem mai mulți frați în familie, dar noi două mereu am avut o relație mai specială, așa am fost noi două”, a mai spus sora vedetei.