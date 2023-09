„Nu mai au ce să îmi facă” Anunțul trist făcut de Jean Paler, de pe patul de spital! Artistul plănuiește să se retragă din lumina reflectoarelor

In articol:

Jean Paler este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de comedie din toate timpurile. De-a lungul anilor, artistul a reușit să-și clădească o carieră de succes în actorie și să înveselească pe toată lumea cu umorul său.

Cu toate acestea, cel care obișnuia să pună zâmbete pe chipul tuturor trece acum prim momente dificile. Din păcate, starea de sănătate a artistului s-a agravat destul de tare, iar în acest moment se află internat la spital din cauza problemelor cardiace.

De asemenea, Jean Paler mai spune că până în acest moment a fost transferat la patru spitale diferite, iar acum medicii i-au dat vestea de care îi era cel mai frică.

Ce recomandare i-au făcut medicii lui Jean Paler?

Din păcate, marele actor traversează o perioadă grea din cauza problemelor cardiace de care suferă. Jean Paler a mărturisit că până acum a fost internat deja în patru spitale, însă în aceste momente se află la secția cardiologie din cadrul Spitalului Militar din Capitală.

„Am fost în patru spitale și am ajuns la București. De cinci zile sunt în Spitalul Militar la secția cardiologie, după ce am trecut prin toate secțiile de terapie intensivă.”, a mărturisit Jean Paler pentru Viva.ro.

Chiar și așa, artistul este încrezător că va reuși să treacă cu bine și peste această grea încercare. Ba mai mult decât atât, se pare că actorul așteaptă cu nerăbdare să ajungă acasă, întrucât de aproape trei săptămâni se află internat în spitale, acolo unde primește toate îngrijirile necesare din partea medicilor.

„Medicii au spus că e mai bine să merg acasă, să mă odihnesc, că am timp să merg la festivaluri și la anul. Mă pun eu pe picioare! Comparativ cum am fost la început, pe o scară de la 1 la 10, am depășit 5. Am întrebat puțin mai devreme cât mă mai țin și m-au întrebat dacă mă grăbesc. Sunt deja în spital de aproape trei săptămâni. Nu mai au ce să îmi facă. Nu mi-au pus alte stenturi. Inimioara a obosit și ea.”, a mai spus artistul.

Jean Paler plănuiește să se retragă din lumina reflectoarelor?

În ciuda faptului că medicii i-au recomandat actorului să se odihnească și să rămână acasă, Jean Paler visează la Festivalul Umorului de la Baia Mare, dar și la spectacolul organizat în memoria lui Gyuri Pascu, mai ales că cei doi au fost prieteni foarte buni și obișnuiește să meargă la festival în fiecare an.

Totodată, se pare că în aceste momente dificile, Jean Paler plănuiește să se retragă, mai ales că acesta a fost și sfatul medicilor, dat fiind faptul că starea sa de sănătate nu este tocmai una bună.

„Sunt atât de multe adunate, încât nici ei nu mai știu ce să îmi mai zică. Singurul sfat al lor este să stau acasă. Ar fi cazul să mă retrag. Eu de-abia aștept să înceapă Festivalul Umorului din zona Maramureșului. Se ține la Baia Mare. Este la jumătatea lunii octombrie. Al doilea festival de acest gen se ține în memoria lui Gyuri Pascu. Am fost în fiecare an la festival, am fost prieteni la cataramă.”, a mai precizat Jean Paler.