”Nu mai dorm cu soțul”. Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf, împreună dar despărțiți? De ce nu mai împart soții dormitorul matrimonial

Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf sunt căsătoriți de ani buni, dar venirea pe lume a copiilor a provocat schimbări în familia lor.

Cei doi sunt părinți cu normă întreagă, își dedică tot timpul creșterii fetițelor pe care le au, dar, de dragul lor, au ajuns să facă și unele compromisuri care, pe termen lung, le-ar putea afecta relația.

Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf, împreună dar despărțiți? [Sursa foto: Facebook]

Sânziana Buruiană se împarte cu greu între fetițele și soțul său

Sinceră ca de obicei, fosta asistentă TV a vorbit deschis despre mariajul cu fotbalistul de la Concordia Chiajna.

Conform blondinei, ea și Zuluf nu mai împart același pat de ani buni. Nu doar că încă-și alăptează ambele fete, dar și doarme cu acestea.

Astfel că soții ajung doar să se viziteze, din când în când, în timpul nopții, dar și atunci se întâlnesc cu frică.

„Eu dorm în pat cu fetele, în fiecare noapte dormim împreună. Nu mai dorm demult cu soțul. Asta e, mai răruț, că-i mai drăguț! După ce adorm ele, le mai las singure ca să ne mai întâlnim și noi. Dar și așa stăm cu frica-n sân să nu se trezească și să ne prindă. Sper ca atunci când s-or mai mări să pot să-mi reiau și eu locul alături de soț!”, a dezvăluit blonda, notează Click!.

Și pentru că fetele sunt motivul „separării” de soț, tot pentru ele, Sânziana Buruiană va renunța și la viața pe care și-a croită peste graniță.

Vedeta spune că are de gând să revină în România, dar să continue proiectele pe care le-a început în Ungaria.

Mutarea va fi pentru că fetele urmează să înceapă școală, respectiv grădinița, iar peste hotare le va fi imposibil să studieze în limba română.

În consecință, Sânziana Buruiană spune că va face naveta între România și Ungaria, prioritar pentru ea fiind binele copilelor, dar și al soțului, căci nici Zuluf nu s-a prea acomodat cu viața de la unguri.

„O dau pe Iza la școală în clasa 0! O să fac naveta în Ungaria, o lună da, una nu! O să fac schimb cu o colega. Nu am ce să fac, pentru că acolo nu e școală în limba română pentru fetițe. Plus că aș da-o și pe cea mică la grădiniță. Iza mi-a promis că nu mai ia sân, gata! Are șapte ani! Ea e dependentă de lapte, bea cam 1 litru pe zi! Un an am stat în Budapesta și toată familia. E un oraș superb. Eu prezint acolo o emisiune de jocuri interactive în limba romană. Soțul nu prea se poate acomoda în Ungaria, e prea liniște pentru el acolo”, a declarat fosta asistentă TV.