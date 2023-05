„Nu mai e căsătorită?” Val de reacții după postarea făcută de Andreea Tonciu! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat bruneta

In articol:

Andreea Tonciu este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta nu ratează nicio ocazie să împărtășească cu fanii ei din mediul online aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Ei bine, însă, de curând, bruneta s-a filmat dansând, în propria casă, și a urcat clipul în mediul online.

Nu doar că postarea a adunat numeroase aprecieri, dar mulți dintre internauți chiar au reacționat în secțiunea de comentarii, căci atât dansul senzual, cât și ținuta incendiară i-au pus pe toți pe gânduri.

„Nu mai e căsătorită?”, „Ce zice soțul?”, „Ce zice bărbatul?”, sunt câteva dintre comentariile care au apărut la postarea Andreei Tonciu.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Ce a făcut înainte de sosirea ambulanței- stirileprotv.ro

Ei bine, însă, în realitate lucrurile stau diferit, căci în continuare, Andreea Tonciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Daniel Niculescu, cei doi fiind extrem de fericiți împreună.

Motivul pentru care Andreea Tonciu nu mai poartă verigheta și inelul de logodnă

Invitată în cadrul emisiunii ”Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Andreea Tonciu a dezvăluit că nu mai poartă inelul de logodnă și verigheta, același lucru întâmplându-se și în cazul soțului ei. Pentru a-i lămuri pe fani care este motivul privind acest aspect, bruneta a explicat concret totul.

„Nu, doamne ferește (n.red. Nu s-a despărțit de Daniel). Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? A rămas mică pentru că m-am îngrășat și n-am dus-o la magazin să o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu-mi mai place și nici inelul de logodnă nu-mi mai place. Am purtat-o doar până am rămas gravidă, adică doar câteva luni. Am rămas gravidă și am început să mă umflu, iar după nu am mai putut să o port, mă deranja. Are o cută foarte groasă, trebuie să mă duc să o schimb. Nici soțul meu nu o poartă, nici lui nu-i mai vine. Iubirea nu se pune într-o verighetă sau într-un act.”, a declarat Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu [Sursa foto: Instagram]