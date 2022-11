„Nu mai e cu noi” Simona Gherghe a făcut un anunț trist pe internet. Se teme cel mai tare de reacția copiilor ei: „Ei încă nu știu. Mi se rupe sufletul”

In articol:

Simona Gherghe a făcut un anunț trist pe internet! Din nefericire, pisicuța familiei, Bianca pe numele său, s-a stins din viață în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Prezentatoarea TV a povestit că animalul de companie era în sânul familiei de un deceniu, iar vestea că a murit a picat ca un trăsnet pentru blondină.

Mai mult decât atât, chiar și Ana și Vlad, cei doi copii ai Simonei, erau extrem de atașați de Bianca, însă prezentatoarea TV și soțul său nu au găsit încă puterea de a le spune celor doi micuți că pisicuța s-a stins din viață, mai ales că în ultima perioadă tot întreabă de animalul de companie.

Deocamdată, Simona Gherghe le spune fiicei și fiului său că Bianca este încă la spital, iar medicii încearcă să o vindece pentru a se întoarce acasă, însă este conștientă că va trebui să le zică adevărul celor doi micuți mai devreme sau mai târziu.

„Între prima si a doua fotografie sunt 10 ani si o luna. Acum 10 ani si o luna, asadar, pe 24 septembrie, intr-o zi calda de toamna, a venit in curte. Am gasit-o pe masa de afara, cum se vede si in imagine. E prima ei poza. Era alba, alba si gratioasa, avea o frumusete de printesa, daca ar exista asa ceva si in lumea felinelor. A doua zi, tot acolo. A treia zi, la fel. A patra zi i-am dat niste branza. Cam asta ma gandeam eu ca ar putea sa-i placa. Si pare ca i-a placut, de vreme ce a ramas la noi. Bianca a fost prima mea pisica. Am avut doi caini, in copilarie si adolescenta, pe Tina si pe Max, si eram mai degraba genul care prefera cainii pisicilor. Dar uite ca Bianca, frumoasa si eleganta, m-a cucerit. Asa cum i-a cucerit si pe Ana si pe Vlad, dar si pe multi copii din cartier, care treceau, zilnic, in plimbarea lor prin fata casei noastre, doar ca s-o admire. Caci da, tare ii placea sa fie admirata.

Bianca nu mai e cu noi. A murit pe 24 octombrie, dar copiii inca nu stiu. Le-am spus ca e la spital, bolnava, cum a mai fost in ultimele luni, si ca medicii veterinari incearca sa o faca bine. Le-am pomenit si de varianta ca Bianca sa nu se mai intoarca acasa, dar inca nu avem curajul sa le spunem… In ultimele zile, Ana intreaba tot mai des de pisica ei preferata (da, aveau o relatie speciala, o iubeste mult), iar aseara, la somn, a inceput sa planga de dorul ei. Mi se rupe sufletul si nu stiu cum sa-i dau vestea asta… #bianca”, a scris Simona Gherghe, pe pagina personală de Instagram.

Simona Gherghe, despre o a treia sarcină

Simona Gherghe păstrează mereu legătura cu fanii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu admiratorii săi atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, vedeta a fost întrebată de către un internaut mai curajos dacă se vede mamă și pentru a treia oară, iar prezentatoarea TV i-a oferit un răspuns sincer fanului ei.

"Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii.", a declarat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.