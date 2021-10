Nu mai există cale de împăcare! Anamaria Prodan aruncă bomba: ”Laurențiu nu mai are ce să caute lângă noi”. Antrenorul i-a cerut impresarei să renunțe la numele de Reghecampf

In articol:

Anamaria Prodan a dat cărțile pe față! Sexy-impresara a vorbit cu lux de amănunte despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf, spunând că antrenorul de fotbal nu mai are ce să caute lângă ei. Vedeta a explicat faptul că ea n-a știut de declarațiile lui Laurențiu, în care spunea că a depus actele de divorț.

Anamaria Prodan a dezvăluit că cel care i-a dat vestea a fost chiar un polițist, în trafic.

”Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam și m-a oprit un polițist să-mi zică „Vai, doamna Prodan, cum s-a întâmplat așa ceva? A dat soțul dumneavoastră declarație că divorțează” și eu am spus „Nu știu, că mie nu mi-a spus, eu încă nu știu”. Eu oricum aflu totul din presă.

Eu încă nu am primit actele de divorț, probabil că trebuie să le primesc. Vorbim foarte rar, acum în ultimele săptămâni, de când a început nebunia. Eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant și așa o să spun toată viața. Când am spus că va rămâne soarele nostru, așa va rămâne totdeauna, pentru că până la momentul pe care noi îl știm, noi am fost ceva unic. Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, de împăcare. Un om poate că îmi facă orice, dar nu să mă mintă și să mă trădeze. Cu atât mai mult, un om nu poate să își trădeze copiii și familia niciodată. Pentru mine numai familia și copiii contează. Familia, când ai pierdut-o, te-ai pierdut pe tine”, a spus impresara în emisiunea lui Măruță.

Vedeta nu crede că familia ei a mai trecut vreodată printr-o situație similară, susținând că omul de astăzi- Laurențiu- îi este străin și ei. ”Probabil nu mai era fericit. Noi am trăit o perioadă foarte grea, un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea. Eu practic un an și puțin timp nu am făcut absolut nimic, eu am încercat să îmi salvez mama pentru că femeia asta mi-a dat viață și m-a făcut cine sunt azi și mi-a dat această avere pentru că ea a muncit. Și l-a iubit pe Reghecampf. Pentru mine și pentru copiii mei este o trădare fabuloasă și noi așa gândim toți, numai că sunt suflete firave și sunt suflete puternice în viață. Cred că venim pe lume să reparăm ce nu am reușit în alte vieți. Se pare că sunt oameni care nu reușesc să o facă niciodată.

Eu sunt omul care nu regretă nimic și dacă ar fi să o iau de la capăt m-aș mărita tot cu Laurențiu Reghecampf, dar cel pe care l-am cunoscut. Ceea ce vedeți voi azi îmi este străin și mie, nu știu dacă familia mea vreodată a fost târâtă în așa ceva, niciodată și nu îmi doresc că fiu târâtă în așa ceva, mai ales pentru copiii mei. Nu îl cunosc pe omul de azi, nu vreau să am asemenea cunoștințe în viața mea. Noi am trăit în familia Reghecampf Prodan toți, am stat la masă de fiecare dată când am făcut orice, am avut o relație copiii familie extraordinară. Eu cred că, până în ziua în care acest divorț trebuia încheiat, noi trebuia să avem o decență extraordinară, să nu fim presați să apărem, să dăm poze peste noapte”, a mai spus impresara, în emisiunea TV precizată mai sus.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: ”Mi s-a cerut de către soțul meu să renunț la nume”

Ana Prodan a vorbit și despre relația dintre soțul ei și Corina, spunând că din moment ce au apărut poze cu ei pe internet, pot fi un cuplu. De asemenea, impresara a dezvăluit că soțul ei i-a cerut să renunțe la numele de Reghecampf.

”Eu am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți în care îmi spunea că cineva a deschis niște conturi fake de instagram, că ei nu și-au dorit niciodată să apară în presă, că e ceva cumplit pentru ea ce se întâmplă și nu se știe de unde au apărut aceste poze. Probabil că sunt un cuplu, din moment ce toată presa a primit poze de la el. Eu îmi doresc pentru soțul meu să continue drumul pe care eu i l-am dat, pentru că noi am mers pe un drum incredibil și am fost o echipă neajutată de nimeni și alături de mine Reghecampf a ajuns să fie cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League. Acolo l-am lăsat eu pe Laurențiu Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan. ”Mi s-a cerut de către soțul meu să renunț la nume”, a mai adăugat vedeta.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]