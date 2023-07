„Nu mai pot!” Ce a povestit Majda Aboulumosha despre vacanțele romantice? Reacția pe care o are fiica vedetei atunci când ea și iubitul ei pleacă singuri în concediu

In articol:

Majda Aboulumosha trăiește o frumoase poveste de dragoste cu iubitul ei, Mihai, cu care este împreună de 6 ani. Înainte de a-și găsi fericirea alături de actualul partener, Majda a trecut printr-un divorț de fostul ei soț, cei doi având împreună o fetiță, pe Jacqueline.

În prezent, Majda se bucură de o familie liniștită și împlinită, căci iubitul ei și Jacqueline se înțeleg foarte bine, ba chiar cei trei merg mereu în vacanțe împreună.

Majda Aboulumosha este îndrăgostită până peste cap de iubitul ei, Mihai și vorbește foarte frumos despre relația lor. Recent, vedeta a vorbit despre vacanțele în familie pe care le face alături de Mihai și Jaqueline, povestind că, în fiecare an, organizează două concedii. Într-unul dintre ele, celebrul cuplu este însoțit de adolescenta pe care Majda o are din fosta căsnicie, iar cel de-al doilea îl rezervă doar pentru ei doi, căci au nevoie să petreacă timp împreună.

„Două vacanțe. În fiecare an fac vacanța în familie, unde este Jaqueline și vacanța romantică. Eu susțin foarte mult ca un cuplu să plece împreună, e nevoie de reconectare, să se destindă. Mi-aș dori o vacanță exotică. Jaqueline la fel, ea își dorește cu piscină, cu mare, deja când intră în casă îmi spune: mami, miroase a mare! Și ea intră în casă, în apartament: mami, miroase a mare! Mami, nu, miroase a ciorbă!”

, a declarat Majda Aboulumosha pentru Ego.ro

Majda Aboulumosha și iubitul ei, Mihai [Sursa foto: Instagram]

Cum reacționează Jaqueline atunci când mama ei pleacă în vacanță cu iubitul

Deși Majda și Mihai sunt însoțiți mereu de Jaqueline în vacanțe, unde se distrează de minune împreună, vedeta recunoaște că are nevoie să petreacă timp și singură cu iubitul ei. De aceea, ea și Mihai pleacă uneori singuri în concedii, iar fiica vedetei rămâne acasă.

Totuși, timpul pe care îl petrec departe de Jaqueline este unul foarte scurt, iar adolescenta nu stă prea mult separată de mama ei și nici de Mihai, cu care are o legătură foarte apropiată.

„În general, avem city-break-uri, adică mai fugim câte 2-3 zile așa, nu vacanță extinsă 2 săptămâni, nu avem timp”, a povestit Majda Aboulumosha.

În privința vacanțelor în care mama ei și Mihai pleacă singuri, Jaqueline nu are nimic de obiectat și este foarte înțelegătoare. Majda a mărturisit că adolescenta îi susține pe ea și pe Mihai și îi încurajează să iasă singuri în oraș și să viziteze locuri. Jaqueline are o relație extrem de bună cu iubitul mamei ei și nu protestează atunci când cei doi îndrăgostiți simt nevoia să petreacă timp singuri.

„Nu, înțelege și ne susține. Am fost o dată în Turcia, în Istanbul, și și-a pus mâinile în cap, a zis că ea nu mai poate să meargă cu noi. A zis: “Mami, eu rămân în hotel!” – îți dai seama că nu o lăsam eu. A zis: “Nu se poate, mami intră în fiecare magazin după cercei”. Am o colecție impresionantă de cercei! A zis: nu mai pot! Mie îmi place să merg, să colind, să vizitez. Nu trebuie să mă mai duc la sală, fac la pași. Vă propun să mergeți o dată cu mine prin Istanbul, păi vă duc prin toate locurile, nu neapărat ce se vede la TV și din astea mai ascunse, superbe. Să se materializeze cele care sunt așternute pe hârtie și în minte, alea să fie reale, că eu am niște vacanțe, nu vrei să știi, am 5 vacanțe până acum, acolo vreau să ajung. Și în Bali și în Thailanda”, a mai declarat Majda.