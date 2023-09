„Nu mai pot de durere” Noul look îi dă bătăi de cap lui Ruxi Opulența! Cu ce probleme se confruntă blondina de când s-a tuns!?

In articol:

Nu mai este un secret că Ruxi Opulența este una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete de la noi din țară.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și-a schimbat recent look-ul, iar cu noua tunsoare atrage toate privirile.

Cu toate acestea, admirația oamenilor vine la pachet și cu anumite probleme pentru blondină. Iată ce s-a întâmplat cu Ruxi și ce mesaj a transmis în mediul online!

Noul look îi dă bătăi de cap lui Ruxi Opulență

Ruxi Opulența este de departe una dintre cele mai remarcabile prezențe din showbiz-ul românesc. Blondina face ce face și uimește pe toate lumea cu aparițiile sale, astfel că recent și-a făcut o nouă schimbare de look.

Vedeta și-a tuns părul, iar cu această ocazie toate privirile sunt ațintite asupra ei. Chiar pe contul ei oficial de Instagram, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” le-a mărturisit urmăritorilor ei că de când s-a tuns o doare capul mai mereu, iar motivul ar fi chiar deochiul care se pune asupra sa.

Ei bine, blondina spune că deja a început să recunoască această formă de admirație a oamenilor, însă nu știe ce să facă pentru a fi ferită de ea, astfel că le-a cerut sfatul fanilor.

Alături de mesajul transmis, Ruxi a adăugat și o fotografie cu ea.

„Cum fac să nu mai fiu deocheată? Că nu mai pot! De când m-am tuns așa, sunt deocheată non-stop... fără caterincă... zici că-s la zoo... nu mai pot de durere de cap. Deja recunosc deochiul”, a scris Ruxi Opulența, pe contul ei oficial de Instagram.

Ce spunea Ruxi Opulența despre succes: „Nu fac nimic ca să ies în evidență”

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate, Ruxi a făcut mărturisiri inedite. Blondina a vorbit cu sinceritate despre proiectele profesionale și a mărturisit că munca este prioritară pentru ea.

Totodată, ea a vrut să precizeze că nu face nimic special ca să iasă în evidență, menționând că faima vine odată cu eforturile depuse. Atunci când a venit vorba despre acest subiect, Ruxi a mai spus că de multe ori ar prefera să nu fie atât de faimoasă.

„Pentru mine, e muncă ce fac și nu mă gândesc decât că am de muncit și că am de făcut anumite lucruri. Nu fac nimic ca să ies în evidență, niciodată nu am făcut ceva ca să ies în evidență. Eu am crescut pentru că am fost eu și m-am prezentat cum sunt eu. Faima pentru mine e ceva ce vine cu munca. Nu e ceva ce mi-am dorit sau să spun că sunt faimoasă. Uneori prefer să nu fiu”, a mărturisit Ruxi, în cadrul unei emisiuni televizate, în urmă cu puțin timp.

