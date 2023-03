„Nu mai pot să fac nimic” Bianca Comănici și-a speriat fanii cu ultima apariție! Cu ce probleme de sănătate se confruntă

In articol:

Bianca Comănici a devenit cunoscută în urma participării la show-ul ”Puterea Dragostei”. Iubirea găsită acolo nu a durat mult, dar, în schimb, de atunci celebritatea a urmat-o pas cu pas, iar acum este un dintre cele mai iubite și urmărite tinere din mediul online.

Astfel că numărul celor care fac parte din comunitatea sa online este foarte mare, toți admiratorii dorind să fie zilnic la curent cu tot ceea ce se întâmplă în

viața brunetei.

Bianca Comănici a rămas fără voce

Iar ea, drept mulțumire pentru susținerea care i se acordă, este non stop activă pe rețelele de socializare, de dimineața și până seara.

Așa se face că acum, la primele ore ale dimineții, prezentatoarea emisiunii ”Culisele iubirii” și-a îngrijorat fanii cu ultima veste pe care le-a dat-o.

Direct din așternuturi, abia trezită din somnul de frumusețe, colega lui Bogdan Mocanu a întâmpinat unele probleme de sănătate.

Fără să dea prea multe detalii, căci se afla în imposibilitatea de a face acest lucru, Bianca Comănici a anunțat pe toată lumea că a rămas fără voce.

Vedeta voia să își anime fanii încă de dimineață, dar la primul cuvânt spus a observat că, din păcate, îi este imposibil să vorbească.

A încercat, dar fără reușită, astfel că situația a îngrijorat-o pe brunetă, având în vederea că seara trecută totul era bine, avea voce și putea să vorbească normal.

Cu chin, cu vai, Bibi, așa cum o alintă admiratorii ei, le-a urât tuturor să aibă o dimineață bună, nu ca a ei, i-a asigurat de toată iubirea pe care le-o poartă, dar s-a arătat și îngrijorată de starea de sănătate pe care o are.

„Bună dimineața! Sunt pe moarte, nu mai pot să mai vorbesc, nu mai pot să fac nimic. Aia a fost, aici mi-a fost. Vă iubesc!”, a spus Bianca Comănici, pe pagina sa de Instagram.

Bianca Comănici și-a speriat fanii cu ultima apariție [Sursa foto: Instagram]

Problemele cu vocea vin după un zbor cu avionul, care, după cum spunea ea în trecut, o fac mereu să dea de necaz.

În urma unei călătorii, Bibi a aflat că suferă de o afecțiune care se declanșează după fiecare zbor și care îi provoacă dureri insuportabile.

”Din păcate, am aflat că sufăr de o afecțiune. La decolare a fost totul bine și frumos, în schimb la aterizare am avut un fel de atac de panică, niște dureri incredibil de mari în zona frunții, zona urechii, ca niște înțepături exagerat de groaznice, am fost aproape să plâng, m-am abținut să nu plâng, bineînțeles. Am aflat că sufăr de barosinuzită, sper că zic bine. M-am uitat pe internet, pentru că nu știam despre ce este vorba și se pare că de fiecare dată când voi ateriza voi avea această problemă, așa că trebuie să merg la medic”, explica Bianca Comănici, pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.