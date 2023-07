„Nu mai puteam să mă ridic” Cristina Spătar a trăit clipe de groază, chiar în ziua nunții! Ce sacrificii a făcut artista pentru a reuși să îmbrace rochia de mireasă pe care și-a dorit-o: „Nu se poate așa ceva!”

In articol:

Cristina Spătar se numără printre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes, însă viața sa nu a fost întotdeauna roz. Totuși, la vârsta de 51 de ani, cântăreața a început un nou capitol important din viața sa.

S-a căsătorit cu omul de afaceri, Vicențiu Mocanu cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Acum este mai fericită ca oricând alături de cel care i-a adus, în sfârșit, liniștea.

Pentru ziua cea mare, artista noastră a făcut numeroase sacrificii, ba chiar a ținut diete stricte pentru a reuși să îmbrace rochia de mireasă. Recent, Cristina Spătar a vorbit despre acest subiect, dar și despre cum a ajuns pe mâna paramedicilor chiar în ziua nunții.

Cristina Spătar a chemat paramedicii, chiar în ziua nunții

Ziua mult așteptată pentru Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu a fost presărată și cu întâmplări neplăcute. Se pare că doar cu puțin timp înainte de a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu, artistei i s-a făcut rău, motiv pentru care a sunat de urgență la Salvare. Fără doar și poate, toți au trăit clipe de panică, mai ales că vedeta a petrecut mai bine de două ore și jumătate cu perfuziile în mână.

Într-un final, a reușit să se pună pe picioare, însă au tras o sperietură de zile mari.

„Înainte să intru în biserică, pur și simplu, am simțit că leșin și am rugat să vină Salvarea. Nu mai puteam să mă ridic. Au venit paramedicii, două ore și jumătate am stat pe tot felul de cocktailuri. Am avut niște emoții, mi-era o rușine, nu știam cum să fac să mă ridic. Fata de la make-up m-a machiat în pat. Toată lumea s-a implicat, au intrat copiii peste mine în camera mea, săracii, ce s-au speriat! M-au rugat să nu mai fac așa ceva. Albert e mare, are 14 ani, m-a luat în brațe și m-a certat: „Mami, ești cea mai frumoasă, nu mai face asta!. În final, am renunțat. În ziua nunții, a fost ultima pastiluță. De atunci, mănânc, am mai pus un kilogram, dar sunt OK.”, a mărturisit Cristina Spătar pentru viva.ro.

Dieta drastică pe care a ținut-o Cristina Spătar

Cristina Spătar a ținut o dietă strictă, chiar înainte de nuntă. Artista și-a dorit cu orice preț să aibă o rochie spectaculoasă, care să îi pună în evidență trupul demn de invidiat. Cu toate acestea, și-a dorit foarte mult să scape de kilogramele acumulate în timpul pandemiei, astfel încât a făcut foarte multe sacrificii, ba chiar a apelat și la câteva suplimente alimentare. Mai mult decât atât, în ultimele trei zile nu a mâncat absolut nimic din cauza stresului acumulat.

„În pandemie, am luat vreo 4 kilograme. M-am îngrășat și, crede-mă, la 50 de ani nu mai răspunde organismul la fel ca la 35. M-am chinuit să slăbesc și am avut un designer, Mirela Novac, care a insistat să am o rochie spectaculoasă, să car o trenă. Am zis: „Nu se poate așa ceva! Trebuie să intru la dietă!. M-am pus pe bandă, am făcut toate sacrificiile, m-am înfometat, am făcut orice și n-am reușit. În final, am luat niște pastiluțe din astea. Bine, am probat mai multe. Unele care, pur și simplu, îmi tăiau pofta de mâncare. N-am mâncat vreo trei zile. De emoții și de stres pentru nunta asta, n-am dormit vreo trei zile deloc.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.