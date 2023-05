"Nu mai scap de acuzațiile pe care le am din partea ei". Daniel Onoriu, primele declarații după ce s-a spus că Isabela l-ar fi dat iar în judecată | EXCLUSIV

In articol:

Daniel Onoriu se află în arest la domiciliu din luna decembrie, atunci când a părăsit arestul preventiv. Fostul pilot de raliu a fost arestat preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție al fostei sale soții.

Daniel Onoriu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre scandalul în care este implicat și acuzațiile care i se aduc din partea fostei partenere. Fostul pilot ne-a explicat când ar trebui să se încheie perioada arestului la domiciliu și cum au fost pentru el zilele petrecute în detenție, având în vedere starea sa de sănătate.

Daniel Onoriu, detalii despre problemele de sănătate

Fostul pilot a stat în comă mai bine de o lună, după o intervenție chirurgicală suferită în Turcia. Perioada de recuperare a fost una lungă și continuă, iar Daniel Onoriu a avut parte de tratamente ample pentru a-și reveni și susține că Isabela l-a părăsit chiar la scurt timp după ce a ieșit din comă.

"Eu anul trecut am stat 55 de zile în comă. Am fost un om 99% mort, am luat nouă antibiotice pe zi, dintre care unul dintre ele costa 1.000 de euro. Acele antibiotice m-au vindecat, dar mi-au făcut rău și în altă parte. Creierul nu mi-a funcționat două luni de zile și vă dați seama că nu am mai judecat bine, mi-a luat mințile, iar asta spun doctorii nu spun eu.

Am ieșit din spital, practic am reînvățat să merg. Am luat-o de la zero, mușchii îmi erau atrofiați, nu mai aveam niciun pic de putere, iar soția mea m-a părăsit după vreo trei sau patru luni pentru că s-a săturat de un om bolnav. Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca o soție să stea doar la bine, când cheltuiam cu ea sute de mii de euro și o duceam în excursii în Dubai, Egipt, Zanzibar sau Turcia de vreo 20 de ori, e normal ca o soție să stea doar la Bine și când ești bolnav, vai de mama ta să te părăsească?! Cam aceasta este întrebarea mea și acuzația mea pe care o am pentru Isabela", a explicat el, pentru WOWbiz.ro.

Daniel Onoriu și Isabela

Daniel Onoriu descrie lunile petrecute în arest

Pilotul de raliu a fost arestat preventiv în luna noiembrie a anului trecut, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecție față de fosta sa iubită. Vedeta a povestit cum au fost cele două luni petrecute în arest și mai ales cum i-au afectat starea de sănătate.

"Eu i-am dat ei foarte multe mesaje în care i-am spus: Te rog frumos, hai să ne împăcăm că am avut și noi cinci ani frumoși în viața noastră, că te iubesc. Nici nu știu dacă ea m-a iubit sau nu, dar un om care iubește nu își bagă soțul la pușcărie, după ce a fost 99% mort și a stat în comă.

Am stat din luna noiembrie până în luna decembrie în două secții de poliție arestat, am stat cu criminali în cameră. Eram atât de bolnav în cât nu puteam să merg. Mă ajutau polițiștii să mă urc în dubă. Aveam cătușe la mâini ca ultimul infractor din lumea aceasta și eram încă bolnav. Eu nici astăzi nu sunt recuperat 100% și suntem în luna mai deja. Aveam aproape un an jumate de când eram în comă", a mărturit Daniel Onoriu, pentru WOWbiz.ro.

Daniel Onoriu susține că nu mai scapă de acuzațiile Isabelei

Fostul pilot susține că nu mai scapă de acuzațiile Isabelei. Daniel Onoriu povestește că i-a dat fostei sale partenere o serie de mesaje prin care îi cerea să se împace și spune că în urma acelora ea l-ar fi acuzat de hărțuire.

"Nu mai scap de acuzațiile pe care le am din partea ei. În continuu îmi apar acuzații. Când am ieșit din pușcărie, în decembrie, cred că în ianuarie i-am dat niște mesaje, i-am spus că am fost și eu bolnav: că am vărsat sânge doi litri pe gură, am leșinat și eram lângă tine când am leșinat, de ce m-ai băgat la pușcărie, meritam eu așa ceva după cei cinci ani minunați în care te-am plimbat, ți-am oferit viața luxoasă și te-am iubit din toată inima mea. Dacă tot m-ai părăsit că eram bolnav, trebuia să mă bagi la pușcărie?!

Cu acele mesaje ea s-a dus la poliție și a făcut plângere că o hărțuiesc. S-a dus la poliție și acum suntem în mai și eu tot arestat la domiciliu sunt. Ce fel de suflet să ai ca soție să îți batjocorești soțul care te-a iubit maxim și să-l bagi la pușcărie timp de 7 luni de zile?! Acesta este focul meu și problema mea.

M-am obișnuit cu ideea că m-a abandonat, dar este dureros și aș vrea să știe toată România ce mi-a făcut femeia aceasta pentru care mi-aș fi dat și inima", a mai precizat el, pentru WOWbiz.ro.

Daniel Onoriu și Isabela

Ce spune Daniel Onoriu despre noua relație a Isabelei

Daniel Onoriu a vorbit și despre noul iubit al Isabelei. Fostul pilot o acuză pe tânără că l-ar fi părăsit când îi era mai greu și când se blocase financiar.

"Noul ei iubit, cu care ea se laudă și văd că îl ascunde pentru că pe Facebook nu postează poze cu el, probabil că îi e rușine. E un bărbat de 160 de kilograme, un fost polițist care a fost dat afară pentru diferite infracțiuni.

M-am împrietenit cu soția lui și ea i-a făcut ordin de restricție pentru că am înțeles că a bătut-o. El este un milionar așa scrie presa. Când am avut bani și eram sănătos era îngerul lui Dumnezeu, când m-am îmbolnăvit și am rămas m-am blocat și cu banii, a și plecat. Aceasta este pe scurt problema mea", a mai adăugat Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu, detalii despre momentul în care ar fi încălcat ordinul de restricție

Daniel Onoriu a povestit în detaliu ce s-a întâmplat în seara în care ar fi încălcat ordinul de protecție. Campionul susține că se afla la o distanța de mai bine de 10 metri de fosta parteneră, fiind în curtea blocului în care aceasta locuiește.

"M-a băgat la pușcărie fără să o ating. Eu când m-am dus la ea acasă și am încălcat ordinul acela de restricție, m-am dus în curtea blocului, iar ea era la etajul 1.

Nici măcar nu eram lângă ea, eram la 10 metri de ea. Cu atâta răutate a sunat la 112, a venit poliția și m-a băgat la pușcărie, eu un sportiv care sunt multiplu campion de raliuri, de motociclism și carting, nu am făcut niciodată niciun rău nimănui, m-am dus bolnav fiind să stau cu criminali în cameră. Nu aveam nici putere să mă apară", a mai precizat el.

Cât va mai dura arestul la domiciliu pentru Daniel Onoriu

Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au întrebat pe Daniel Onoriu dacă a luat legătura cu un avocat și ce ar trebui să facă în cazul arestului la domiciliu. Acesta ne-a explicat că ar mai avea o perioadă de 25 de zile din măsură, ulterior aceasta expirând.

"Am înțeles că pedeapsa maximă pentru încălcarea ordinului de protecție este de 180 de zile și acum, peste vreo 25 de zile se împlinesc acestea. Eu am dus în jur de 100 de coli A4 cu medicamentația și cu ceea ce s-a făcut la Spitalul Floreasca.

Dacă așa consideră judecătorii, că trebuie să stau arestat și că sunt un pericol eu ce pot să fac?! Accept, pentru că nu am încotro și aceasta este situația. Ar trebui să înțeleagă și dânșii că eu am fost un om mort și probabil că atunci când am încălcat acel ordin de restricție nici nu judecam mult pentru că eram un om bolnav, căruia nu i-a funcționat creierul două luni. Ar fi trebui să ia în considerare treaba aceasta", spune Daniel Onoriu.

"Am blocat-o pe toate rețelele"

Daniel Onoriu susține că a blocat-o pe Isabela pe toate rețelele sociale, iar toți prietenii lor ar fi dezamăgiți de situația în care au ajuns.

"Eu o iubeam mult de tot și o răsfățam și îi făceam toate poftele. Când m-am îmbolnăvit s-a dus și s-a combinat cu cel mai bogat polițist din România. Când ai bani și ești bine e bine, dacă nu mai ai bani și ești bolnav, te părăsesc și te și bag la pușcărie. Asta mi s-a întâmplat mie.

Eu am blocat-o pe toate rețelele, nici nu mă mai interesează femeia aceasta. Toți prietenii noștri cu care vorbesc sunt dezamăgiți de ea, mai ales soțiile. După ce m-a văzut cu aeroscop în gât, la terapie intensivă, să mă bage la închisoare, eu cred că femeie mai rea nu poate să existe pe Pământ", a mai explicat Daneil Onoriu, pentru WOWbiz.ro.

