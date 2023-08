”Nu mai știu ce fac” Theo Rose a răbufnit pe internet, vizibil iritată de ceea ce i se întâmplă. Artista nu mai poate ține pasul cu situația prin care trece

In articol:

Theo Rose are 26 de ani și până la această vârstă a reușit să își îndeplinească mai toate visurile. Este una dintre cele mai apreciate și căutate artiste de la noi, iubește și este iubită, căci are o relație cu Anghel Damian de mai bine de un an, și nu de mult a devenit și mamă de băiat.

Ba mai mult decât atât, acum este și actriță și jurat în cadrul unui concurs de muzică. Toate aceste roluri îi ocupă ziua de dimineața până seara și rare îi sunt momentele de relaxare.

Citește și: „Dă-te jos de pe copil, că te distrug” Theo Rose a luat foc și a intervenit imediat când a văzut ce se întâmplă cu fiul ei! Imaginile au apărut pe internet și au stârnit amuzament

Theo Rose, acaparată de rolul de mamă și artistă

Nu s-a plâns niciodată până acum, căci mereu a declarat că duce viața la care a visat din copilărie. Doar că acum, văzând că timpul parcă trece cu viteza luminii, Theo Rose a răbufnit.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Primele imagini cu Cristian Cioacă, la ieșirea din închisoare. Ce planuri are fostul polițist, după aproape 11 ani de detenție- stirileprotv.ro

Pe Instagram, după ce toată ziua și-a îndeplinit rolul de mamă, pornind la drum spre repetiții, cântăreața a mărturisit că de când viața îi este atât de plină zi de zi, împărțindu-se între rolul de iubită și mamă și cele din viața profesională, cântăreață, actriță și jurată, simte că totul se învârte în jurul ei pe repede înainte.

Este aproape sfârșitul verii, spune ea, și nici nu s-a putut bucura de câteva clipe de odihnă și de ce aduce sezonul estival.

Theo Rose a răbufnit pe internet, vizibil iritată de ceea ce i se întâmplă [Sursa foto: Instagram ]

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit cântăreţul italian Toto Cutugno- radioimpuls.ro

Citește și: „Mi-a mâncat viața” Theo Rose trece prin clipe grele de când i s-a mărit familia. A recunoscut totul în mediul online

Nu mai știe, subliniază artista, ce face, când face, cum face, căci a pierdut de mult noțiunea timpului și a sarcinilor pe care le are de îndeplinit zi de zi, acasă și în lumina reflectoarelor.

”Am plecat la repetiții… Bă, deci nu mai știu ce fac. Eu nu știu când trece o zi, eu nu știu, eu nu știu când s-a făcut august. Dar lasă august, că e aproape septembrie deja. Nici n-am apucat să înțeleg că s-a făcut august, că e septembrie. Nu știu…”, a spus Theo Rose, pe Instagram, vizibil deranjată de cât de repede trece timpul și de cât de multe are pe cap, încât a pierdut noțiunea zilelor, lunilor.