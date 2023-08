„Nu mai sunt sociabilă” Ce s-a întâmplat cu Anca Neacșu după despărțirea de fostul soț? Mărturisirile neașteptate pe care le-a făcut artista despre viața ei

In articol:

Anul trecut, Anca Neacșu dădea vestea tristă despre despărțirea dintre ea și soțul ei, Serkan Yaman, bărbatul de origine turcă alături de care și-a petrecut un deceniu din viață. După ce au luat decizia separării, artista și fostul ei partener au trecut printr-un proces îndelungat, care nu s-a încheiat nici până în prezent, pentru că bărbatul nu vrea să se prezinte la niciun termen de judecată.

După mai bine de un an de când a făcut anunțul despre separarea de fostul soț, Anca Neacșu a făcut câteva declarații neașteptate. Artista, care este foarte ocupată cu spectacolele pentru care este solicitată, atât singură, cât și alături de trupa ASIA, a dezvăluit că viața ei s-a schimbat complet în ultimul timp. Deși a fost întotdeauna discretă, Anca a povestit că, de când a divorțat, s-a dedicat total carierei sale, rămânând chiar și fără prieteni, căci nu mai are tragere de inimă nici măcar pentru a ieși în oraș.

„Mie nu-mi place să mai apar pe undeva. Eu nu sunt mondenă. Eu vreau doar să merg să cânt la concerte. Sunt obosită, epuizată. E perioada aceasta de vară, foarte solicitantă. Sunt foarte aglomerată, nu apuc să dorm suficient, majoritatea concertelor au fost la distanțe mari de casă. Am cântări și zilele astea, solo. Cânt în paralel, și cu ASIA, dar doar la festivaluri mari. Abia ne-am format… În plus, eu aveam stabilite concertele mele mai demult. Nu mai sunt sociabilă. Mă invită lumea să ies, dar refuz, nu-mi place. Eu stau în lumea mea, sunt liniștită așa. Când eram mai puștoaică, era altfel. Acum doar merg, cânt, mă întorc acasă. Sunt singură, chiar nu-mi mai trebuie să mă implic în vreo relație ”, a declarat Anca Neacșu pentru Cancan.ro.

Anca Neacșu și-a schimbat complet viața, după ce s-a despărțit de soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Anca Neacșu s-a mutat în casă nouă

La începutul acestui an, membra trupei ASIA dezvăluia că, în sfârșit, și-a găsit o locuință pe placul ei. La câteva luni după ce s-a despărțit de Serkan, Anca Neacșu și-a luat viața de la zero și s-a mutat singură, în casa visurilor sale, aproape de familie. După multe căutări, artista a găsit ceea ce și-a dorit întotdeauna, un loc pe care să îl numească „acasă” și pe care l-a amenajat după bunul ei plac, la standarde înalte.

” Mă simt ca o regină, mi-am făcut casa visurilor. Acum aproximativ o lună a terminat-o. Mă chinui de ceva vreme. Sunt atentă și bolnavă cu curățenia, cu detaliile, cu perfecțiunea. M-am mutat singură, dar mama este vecina mea. Vine mai mereu pe la mine, îmi mai face și de mâncare când nu am timp. Mai ales că, de când sunt cu A.S.I.A sunt mai tot timpul pe drumuri. Dar, sunt obișnuită de o viață să fiu numai cu bagaje. Am căutat mulți ani o casă. Mi-am dorit într-o zonă anume, ca să pot fi lângă familia mea. Sunt aproape de frate, de mamă. Sora este un pic mai departe, dar vine des. Mai am un pic de pus la punct, câteva tablouri… am ajuns la stadiul de detalii, finețuri. Nu am vorbit despre casă cu nimeni până acum. Pot spune că mi-a ieșit așa cum mi-am dorit, ajutată de designeri. Nu de capul meu. Așa cum am văzut eu în hotelurile de 100 de stele din țările străine” , a povestit Anca Neacșu, pentru fanatik.ro.