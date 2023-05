”Nu mai vede, nu mai aude, grea este bătrânețea” Andreea Bănică, speriată de gândul că ar putea pierde una dintre cele mai dragi ființe. De cine ar putea vedeta să se despartă din moment în moment?

In articol:

Andreea Bănică este una dintre vedetele de la noi care a ales mereu să fie transparentă cu publicului ei, motiv pentru care, indiferent de situație, a ales să împartă totul cu cei din online.

Acum, în online, artista a venit în fața publicului ei cu o destăinuire de suflet, tristă, prin care și-a arătat latura sensibilă pe care o deține și a demonstrat că este o mare iubitoare de animale.

Andreea Bănică, speriată de gândul că ar putea pierde una dintre cele mai dragi ființe [Sursa foto: Facebook]

Andreea Bănică, distrusă de gândul că ar putea să-și piardă câinele

Vedeta are un câine de mai bine de un deceniu, primit cadou chiar de la soțul ei, care acum face parte din familie.

A crescut odată cu cei doi copii ai vedetei și astfel ea îl consideră primul ei pui. Acum, însă, animalul iubitor, grijuliu și atent a ajuns la vârsta la care nu mai este în putere.

Multe sunt problemele de sănătate pe care le are și tot multe sunt și problemele pe care le face, tot din cauza vârstei, iar acest lucru, pe cât de mult o supără pe vedetă, pe atât de mult o îngrijorează.

Și asta pentru că, iubirea față de el fiind atât de mare, gândul că l-ar putea pierde oricând îi rupe sufletul în bucăți.

De altfel, stările prin care trece acum câinele său o și fac să realizeze că bătrânețe nu poate fi ocolită și că nu este deloc ușoară.

”Când văd cât de grea este bătrânețea parcă nu aș vrea să ajung așa…Nino face 16 ani anul acesta. Este primul meu copil! Țin minte când mi l -a adus Lucian era cât palmă și l-am îngrijit și iubit că pe un bebeluș. Acum m-am întors în timp, aceeași atenție, iubire însă cu moșulică. Știu că nu îl voi mai avea mult timp însă sper că măcar atât cât mai are să fie lipsit de dureri și suferință. Nu mai vede, nu mai aude, nu mai are toți dințișorii, l-am pierdut de 2 ori până acum pentru că nu mai știe să se întoarcă acasă. Stau că pe ghimpi! În trecut îl purtăm cu mine peste tot în gentuță lui, nu puteam să stau fără el. Sper să pot să înțeleg că timpul trece… și pentru el. Îl ador pentru bunătatea lui, pentru iubirea lui necondiționată, pentru fericirea lui, pentru bucuria lui, pentru caracterul impecabil, pentru momentele frumoase petrecute împreună, îl iubesc chiar și când își face nevoile în casă deși l-am certat de multe ori pentru că și eu am ajuns la saturație și oboseală însă știu că în sufletul lui nu își dorește să mă supere și suferă. Iartă-mă iubire mică”, a scris Andreea Bănică, pe pagina sa de Facebook.