„Nu mai vreau! E foarte proaspăt ce s-a întâmplat” Mara Bănică a izbucnit în lacrimi în fața camerelor! Jurnalista ar fi vrut ca tatăl ei să fie lângă ea în aceste momente

Mara Bănică este iubită și apreciată de o țară întreagă, iar jurnalista a intrat sufletele românilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și, in cadrul emisiunii online realizată de Cătălin Măruță, aceasta a vorbit despre tatăl ei, care a trecut în neființă de curând.

Vedeta a povestit un vis în care i-a apărut regretatul ei părinte, mărturind că a tulburat-o foarte tare. La un moment dat, întrebată de către moderatorul podcast-ului dacă ar fi să-i mai spună ceva tatălui ei sau să-și ceară scuze față de el privind un anumit lucru, tot ce a spus jurnalista a fost că și-ar fi dorit ca părintele ei să mai stea, să nu se stingă din viață atât de rapid.

„Mara Bănică: L-am visat ultima oară acum două nopți. Mă rog mult la Dumnezeu să nu-l mai visez. Nu am mai putut să dorm, m-am trezit, m-a tulburat foarte rău. Am visat că cineva mi-a zis că trebuie să merg neapărat în vizită la tata, tata era la o închisoare sau ca o închisoare, pentru că era un geam exact ca în filmele americane, și să-I duc pachet, în pachet multe medicamente. Se făcea intrarea undeva pe net, deci trebuia să completezi un formular și ăla se făcea roz și din roz verde. Eu m-am apucat să completez, în vis, și nu a mai apucat să se facă verde că s-a făcut roșu pentru că nu am dat click la timp. Am sunat o prietenă, o asistentă medicală: <Bă, ajută-mă, mai fă o data intrarea>. Și aia m-a ajutat să intru încă o data, o tipă de la spitalul Floreaca, și am ajuns la tata, care era într-o cămașă cadrilată roșu cu negru, pe care el o avea, o poartă fiul meu, am o poză cu el în care o poartă.

Eu am pus mâna pe geamul ăla, să vină și el să pună mâna, iar el nici nu m-a băgat în seamă, a început să scormonească cu o frenezie în pungile alea, căuta un medicament anume. Poate gândul lui că dacă lua antibiotic poate trăia. Ăsta a fost visul și nu mai vreau să-l visez. Oricum era îmbrăcat, ceea ce e bine, arăta tânăr, nu avea păr alb, dar nu mi-a făcut bine. Nu vreau să fiu ipocrită.

Cătălin Măruță: Dacă ar mai fi să-i spui, era ceva ce voiai să-i spui, să îți ceri scuze sau ceva?

Mara Bănică: Să mai stea aș fi vrut mult (n.r – începe să plângă). Nu ai cum să înțelegi până nu treci prin asta. De tata îmi aduc aminte cu drag, dar și cu o durere, pentru că e foarte proaspăt ce s-a întâmplat.”, i-a dezvăluit Mara Bănică lui Cătălin Măruță.

Cum a reacționat actualul soț al Marei Bănică, atunci când l-a întâlnit pe fiul jurnalistei

Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul ei soț, cu care are o relație de aproape 7 ani.

În cadrul aceleiași emisiuni online, moderatorul a întrebat-o pe jurnalistă cum a decurs prima întâlnire dintre fiul ei, Dima, și tatăl lui vitreg, iar vedeta a dezvăluit că bărbatul a fost șocat când l-a întâlnit pe micuț, căci între cei doi există o asemănare izbitoare.

„Măruță: Cum a fost să i-l prezinți și pe Dima? (n.r- să i-l prezinte pe fiul ei actualului soț, la începutul relației).

Mara Bănică: Sunt identici, identici. Nu este băiatul lui biologic, dar el când l-a văzut prima data pe Dima a rămas șocat. S-a uitat așa la mine… El îl știa din poze, dar să-l vadă așa în realitate… Și m-a întrebat: <Câți ani are?> <7>. <Tu ești sigură că acum 7 ani jumate noi nu ne-am mai întâlnit?> ”, i-a dezvăluit Mara Bănică lui Cătălin Măruță.