„Nu mai vreau nimic de la el, doar să-i fie bine” Iulia Vântur a vorbit deschis despre despărțirea care a șocat lumea showbizului! Ce spunea vedeta despre Marius Moga?

Iulia Vântur și Marius Moga au format unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din anii 2000. Timp de 4 ani, începând cu anul 2007, nimeni nu le-a acordat nicio șansă celor doi, însă au luptat și aveau chiar planuri să ajungă în fața altarului.

Iulia Vântur: „Nu mai vreau nimic de la el”

Cariera compozitorului Marius Moga a implicat multe sacrificii în perioada relației cu Iulia Vântur, iar la vremea respectivă cea care a avut de suferit a fost iubita lui. Viitorul muzical al artistului ajunsese să fie mai important decât Iulia, iar fosta prezentatoare ajunsese să fie mai mult singură în relație și simțea lipsa afecțiunii.

Potrivit informațiilor de la acea vreme, Iulia Vântur ar fi fost cea care a călcat strâmb în relație, moment în care ea și Marius Moga au decis să meargă pe drumuri separate. Fosta prezentatoare tv a mai povestit și că perioadă în care cei doi au fost împreună a fost cea mai înfloritoare din viața ei.

„Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt. În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat.

Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună. Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, spunea Iulia Vântur în urmă cu mai mult timp, pentru showblitz.ro.

Iulia Vântur: „ Când mă ia dorul, îl sun”

Iulia Vântur a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Cariera ei era în plină ascensiune atunci când a decis să părăsească țara și să se mute în India. Decizia ei i-a bulversat pe mulți, iar cârcotașii deja își imaginau cum se întoarce cu coada între picioare acasă.

Dar nu a fost deloc așa. Acolo nu doar că a ajuns pe cele mai înalte culmi ale succesului, ci a cunoscut și dragostea. De ani de zile este într-o relație cu renumitul actor de la Bollywood, Salman Khan, relație pe care o ține departe de ochii lumii.

Cu toate acestea, nu de puține ori i se face dor de casă, de România, iar atunci când sentimentele de nostalgie o apasă pe suflet nu stă prea mult pe gânduri, ci pune mâna pe telefon și îl sună pe Ștefan Bănică Jr., fostul ei coleg de emisiune.

„Îmi e dor de Ștefan Bănică, de glumele lui. E un tip foarte haios. Ne încălzeam cu glume înainte de emisiune. Când mă ia dorul, îl sun” , spunea Iulia Vântur într-un interviu mai vechi.