„Nu mâncam, nu mă întreba nimeni cum mă simt” Laura Giurcanu, mai sinceră ca niciodată! Prin ce a trecut blondina, atunci când era model: „Lumea spune cât de ușor e...”

Laura Giurcanu a practicat modelling-ul de la o vârstă fragedă și a debutat în carieră prin prisma unei emisiuni TV, care i-a adus un succes răsunător. În prezent, vedeta și-a îndreptat atenția asupra rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă și păstrează mereu legătura cu fanii săi, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, blondina și-a deschis sufletul în fața admiratorilor și a făcut o serie de dezvăluiri din cariera de model, mărturisind că această meserie este cu mult mai grea și mai solicitantă decât ceea ce face în prezent, însă ca în orice domeniu, la rândul său, și influencingul vine cu numeroase provocări, spune ea.

”Sunt obișnuită, m-am lovit de chestia asta de când făceam modelling, lumea spune cât de ușor e să fii model. Eu mergeam și stăteam pe set câte 16 ore și pozam 400 de ținute și nu mâncam și nu mă întreba nimeni cum mă simt... Eu influencingul îl văd ca pe ceva mult mai simplu decât modellingul, asta pot să spun sigur, dar vine cu provocări, ca orice altă meserie...” , a explicat Laura Giurcanu, pentru Spynews.ro.

Laura Giurcanu, detalii despre întâlnirea cu Rihanna

Laura Giurcanu este foarte mândră de punctul pe care l-a atins în cariera sa și spune că toate eforturile de până acum au meritat, mai ales că recent, vedeta a fost invitată la unul dintre cele mai importante evenimente ale echipei Netflix, mai precis o lansare de film care a avut loc în Los Angeles.

De asemenea, și întâlnirea cu Rihanna din Dubai a rămas un moment special pentru Laura Giurcanu.

”Recent am fost în Los Angeles, la avanpremiera unui film care a fost în premieră pe Netflix și am fost mai mult decât onorată să fiu invitată acolo chiar de echipa Netflix internațională, ceva extraordinar.. Din toate experiențele, cred că momentul în care am întâlnit-o pe Rihanna, un personaj pe care îl iubesc, în Dubai, a fost un moment din ăla în care m-am simțit binecuvântată, norocoasă, privilegiată și extrem de bucuroasă pentru ce trăiesc”, a mai spus Laura Giurcanu.