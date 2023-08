„Nu-mi imaginam vreodată” Ipostaza în care i-a surprins Ileana Sterp pe cei doi copii ai săi a lăsat-o fără cuvinte! I-a filmat pe micuți și a urcat imediat clipul pe internet

In articol:

Ileana Sterp este mămica mândră a doi copii, Carla și Damir, iar sora lui Culiță Sterp nu ratează nicio ocazie să împărtășească cu admiratorii ei filmulețe și imagini cu micuții săi, fapt care s-a întâmplat și de curând.

Mai precis, tânăra a publicat un videoclip emoționant cu Carla și Damir, alături de care a făcut și o dezvăluire despre relația pe care o au cei doi copilași.

Copiii Ilenei Sterp au o relație specială

Deși se află încă la o vârstă fragedă, copiii Ilenei Sterp, Carla și Damir, au o relație cu totul și cu totul specială.

Tânăra a dezvăluit recent că nu s-ar fi gândit niciodată că fiica ei va fi atât de atașată de frățiorul mai mic, iar videoclipul postat de sora lui Culiță Sterp, unde apar cei doi copii ai săi, vorbește de la sine.

„Nu-mi imaginam vreodată că într-un suflet atât de mic, stă atâta dragoste. Atât de mult îl iubește Carla pe Damir, e topită după el”,

a scris Ileana Sterp, în dreptul unui videoclip cu cei doi copii ai sări, Carla și Damir.

Ileana Sterp a dezvăluit că nu este de acord cu taina botezului

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Ileana Sterp a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut o serie de dezvăluiri neștiute din viața sa.

Printre acestea, sora lui Culiță Sterp a spus, fără rețineri, că nu este de acord cu botezul copiilor mici și, bineînțeles, aceasta a explicat și motivul pentru care are o astfel de părere în privința acestei taine.

„Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi. ", a declarat Ileana Sterp, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.