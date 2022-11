”Nu-mi vine să cred, am niște emoții” Adda a făcut anunțul mult așteptat de toți fanii ei. Ce se va întâmpla peste doar două zile

In articol:

Adda și-a început cariera muzicală în anul 2006, iar de atunci bifează succes după succes, în ciuda greutăților pe care le-a întâmpinat pe plan personal.

Dacă anul trecut era diagnosticată cu o boală cruntă, Lyme, și hotăra să se retragă din spațiul public și să pună totul pe tușă până se însănătoșește, ulterior a luat o altă decizie.

Citește și: ”Am trecut de prima fază a tratamentului”. Adda, pe urmele vindecării, după ce a fost diagnostiată cu Lyme. Artista urmează să facă 18 luni de injectabil

Adda a făcut anunțul mult așteptat de toți fanii ei [Sursa foto: Facebook ]

Adda și-a terminat cartea și o lansează în două zile

Dorind să nu se lase în fața bolii, cântăreața s-a pus pe treaba și a scos piesă nouă, un album și a început să scrie și o carte.

A muncit din greu, iar acum, spre marea sa bucurie, le-a dat o veste importantă fanilor. Pe Instagram, acolo unde-și spune mereu poveștile de viață, dis de dimineață, Adda a anunțat pe toată lumea ce împlinire va trăi peste doar două zile.

Citeste si: Cine este femeia care l-a dat afară pe Culiță Sterp de la concert- kfetele.ro

Citeste si: Alimentele pe care Mihai Șora le mănâncă zilnic. Azi a împlinit 106 ani: „Anul viitor intru la școală”- bzi.ro

Cântăreața spune că la sfârșitul săptămânii, toți cei care vor să îi afle povestea de viață, pot să o facă citindu-i carte.

Și asta pentru că vineri opera sa va ajunge pe piață.

Până atunci, însă, ea deja s-a bucurat de cea mai mare reușită pe care a bifat-o până la 30 de ani.

Seara trecută, spune Adda, de atâta emoție, bucurie și împlinire, primind primul exemplar al cărții sale, nu s-a mai putut dezlipi de el.

Astfel că, dormitorul matrimonial nu a fost doar pentru ea și Cătălin Rizea, ci și pentru cartea sa, de care nu s-a putut dezlipi.

”Vreau să vă zic că ieri am primit prima carte tipărită, Cele trei Adda, și efectiv am dormit cu ea lângă pernă și cu mâna pe ea. Vineri se lansează și nu-mi vine să cred, am niște emoții, niciodată nu am avut așa emoții. Mai e puțin, mai sunt două zile, două zile”, a spus Adda pe pagina personală de Instagram.

Citește și: Adda, declarații tranșante pe internet, după ce Justin Bieber a anunțat că are probleme de sănătate: „Hai să nu mai râdem”

În urmă cu ceva timp, tot în online, soția lui Cătălin Rizea oferea admiratorilor săi mai multe detalii despre capodopera sa literară, susținând că va fi sinceră, își va deschide sufletul, își va pune sentimentele și trăirile pe hârtie și va arăta tuturor ”furtuna dintre minte, trup și suflet”, așa cum se și arată pe coperta cărții sale.

”Să vă spun tot ce n-am spus, inclusiv povestea din spatele pieselor. Să-mi spun povestea, de fapt. Așa, fără filtre și perdea. Cum n-am făcut-o niciodată”, mai spunea Adda pe rețelele de socializare.