„Nu-mi vine să cred. Doamne!” Anca Serea a izbucnit în hohote de plâns în direct! Revedere emoționantă, după ani de zile

Anca Serea a demonstrat de când se află în lumina reflectoarelor că este o femeie puternică, drept dovadă stă și familia numeroasă pe care o are, fiind mamă a șase copii.

Însă, prin aparițiile sale televizate și cele din mediul online, soția lui Adi Sînă a demonstrat și că, în spatele forței și determinării pe care le are, ascunde și o latură sensibilă.

Anca Serea a avut parte de un moment emoționant la TV

O parte din ea pe care o afișează de fiecare dată când ceva sau cineva îi face inima să bată mai cu putere. Lucru care s-a întâmplat acum, la televizor.

Invitată fiind în emisiunea lui Cătălin Măruță, fosta știristă a avut parte de surprize după surprize. Una dintre ele a constat în faptul că vedeta a primit de la prezentator o cutie cu amintirile sale de suflet, de pe vremea când era doar un copil.

La vederea imaginilor cu bunicii și din curtea casei acestora, Anca Serea a izbucnit în lacrimi.

Soția lui Adi Sînă a început să plângă pentru că și-a amintit de cei care au crescut-o și cărora acum le duce dorul.

„Chiar că surprize. Stai să-mi revin. Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze. Nici nu știu dacă se înțelege ce spun. Asta e o poză pe care am făcut-o în fața casei bunicilor mei, care nu mai sunt. Cred că e singura poză pe care o am. Nici nu mai știu, cred că eram până în clasa I. Deci chiar m-ai emoționat, sincer”, a dezvăluit Anca Serea, printre lacrimi.

Iar surprizele nu s-au oprit aici. Imediat după ce și-a amintit de primii săi ani din viață, Anca Serea a avut parte și de o revedere emoționantă, chiar în platoul emisiunii. Diriginta vedetei și-a făcut apariția pe neașteptate, iar asta a făcut-o pe brunetă să aibă iar lacrimi pe obraz.

După ce s-au îmbrățișat și complimentat, s-au reîntors în timp și fiecare a dezvăluit câte o amintire dragă pe care o are de pe vremea când se vedeau zi de zi în sala de curs.

Anca Serea: Vai, nu cred. Doamne, sunteți neschimbată. Deci nu cred că ați venit. Iertați-mă că plâng, dar sunt super emotivă.

Diriginta: Vai, Ancuța, nu-mi vine să cred că am venit. Să ții tu minte că toți te-am iubit și te-am apreciat. În clasa a 6-a a fost singura dată când a luat premiul 2, în rest avea doar locul 1.

Anca Serea: Am suferit foarte mult.

Diriginta: Da. Ea era și o fetiță mai timidă, nu se afirma.

Anca Serea: Doamna dirigintă ne uimea cu energia ei care era unică, cu vestimentația. De fiecare dată când aveam ora de dirigenție sau de limba franceză, o așteptam să vedem cum mai este îmbrăcată și ce ne mai spune. De la dânsa am moștenit acest simț estetic și cumva ne motiva și pe noi să avem grijă de noi.

Anca Serea a izbucnit în hohote de plâns în direct [Sursa foto: Captură video]