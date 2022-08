"Nu mușca mai mult decât poți să înghiți" Ion Surdu, atac dur la adresa lui Iancu Sterp! L-a provocat la un meci profesionist în cușcă | EXCLUSIV

In articol:

Iancu Sterp a fost provocat în ring de unul dintre cei mai puternici luptători profesioniști de MMA, Ion Surdu, cel care, de mai bine de doi ani, se antrenează în Polonia. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Ion Surdu a avut o intervenție prin intermediul Skype-ului, chiar din orașul polonez în care s-a stabilit, și a vorbit despre o dispută

în cușcă, după regulile și dorințele lui Iancu Sterp. Surdu a susținut că poate lupta și cu o singură mână, mai mult, ar putea să țină piept, în sistem piramidal, în aceeași gală, tuturor luptărilor prezenți în evenimentul RXF din septembrie.

Ion Surdu este luptător profesionist, fiind stabilit de aproximativ doi ani în Polonia. A urmărit galele RXF și este pregătit oricând să intre în cușcă. Cel cu care și-ar dori să se bată este Iancu Sterp, pe care l-a provocat, în direct.

"Când văd asemenea oameni care habar nu au, sunt dispus la orice. Eu pot să mă bat cu oricine din gala aia. La Iancu Sterp mă refer. Dacă e dispus, cu cel mai mare drag. Pot să mă bat într-un picior cu el, pot să închid un ochi, pot să îi promit că nu dau tare, dacă fuge. Hai s-o facem, eu sunt dispus pentru orice, oricând, oriunde. Cu siguranță va ieși ceva frumos, are o formă bună, din ce am văzut într-un meci arată chiar bine, arată cel puțin a luptător corpul, dar, dacă îmi dau jos tricoul arăt mai bine ca el. Putem să zicem că, dacă facem meciul ăsta, putem să adunăm un public destul de larg. Are șanse foarte mici să câștige sau să îmi facă ceva. Putem să facem ce reguli vrea el, dar cu siguranță nu îl avantajează nimic în sportul de contact față de mine.(...) Antrenează-te frățioare, nu mușca mai mult decât poți să înghiți.", a declarat Ion Surdu.

Cine este iubita lui Ion Surdu?

Pe lângă lupte, Ion surdu are realizări și pe parte sentimentală. Acesta nu mai este singur, ci, de câteva luni, iubește o poloneză.

"Am cunoscut o poloneză și este destul de simpatică, suntem împreună de 6 luni.", a mărturisit Ion surdu, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

